राजस्थान में शीतलहर की दस्तक: शेखावाटी में रहेगा सबसे ज्यादा असर, 4 जिलों में यलो अलर्ट जारी

राजस्थान में एक बार फिर कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत में सक्रिय ठंडी हवाओं के प्रभाव से राज्य में 10 दिसंबर से शीतलहर (कोल्ड वेव) का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि शेखावाटी क्षेत्र में कोल्ड-वेव का सबसे अधिक असर देखने को मिल सकता है, जहां तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंचने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने सीकर, चूरू, झुंझुनूं और नागौर जिलों के लिए अगले दो दिनों तक यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है। विभाग के मुताबिक, सुबह और रात में गलन काफी बढ़ जाएगी, जबकि दिन में मौसम साफ रहने के कारण धूप तेज महसूस होगी।

राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से चल रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव सोमवार से समाप्त हो गया। उसके बाद राज्य के लगभग सभी हिस्सों में आसमान साफ रहा और दिन में अच्छी धूप निकली। पाली, कोटा, बारां, पिलानी, जयपुर सहित कई शहरों में धूप निकलने से दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई।

इसी दौरान बाड़मेर में दिन का सबसे अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा था। हालांकि, रात और सुबह की ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है।

मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को राज्य के 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इनमें फतेहपुर में सबसे कम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान रहा।

वहीं जैसलमेर में तापमान 2.1 डिग्री की गिरावट के साथ 9.8 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। इसी तरह चूरू, सीकर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर, झुंझुनूं और नागौर में भी न्यूनतम तापमान बेहद नीचे रहा।

मौसम विभाग का कहना है कि शेखावाटी क्षेत्र, यानी सीकर, चूरू, झुंझुनूं और नागौर के आसपास के जिलों में तेज सर्द हवाएं चलेंगी, जिससे कोल्ड वेव का असर और अधिक दिखाई देगा। इन जिलों में अगले दो दिनों तक सुबह-शाम कोहरे और शीतलहर का प्रभाव जारी रहेगा।

वहीं राजस्थान के अन्य हिस्सों में तापमान में मामूली गिरावट के बाद मौसम सामान्य रहेगा और कोल्ड वेव जैसी स्थिति नहीं बनेगी।

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले एक सप्ताह तक पूरे राजस्थान में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। दिन में धूप निकलेगी लेकिन रात के तापमान में और गिरावट संभव है। किसानों एवं आमजन को सलाह दी गई है कि खेतों में सिंचाई से पूर्व सतर्कता बरतें और सुबह के समय बच्चों एवं बुजुर्गों को ठंड से बचाकर रखें।

• 10 दिसंबर से शीतलहर का दौर शुरू

• 4 जिलों में दो दिनों का यलो अलर्ट – सीकर, चूरू, झुंझुनूं, नागौर

• तापमान 1 डिग्री से नीचे जा सकता है

• 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम

• फतेहपुर में 4.4 डिग्री तापमान, सबसे ठंडा शहर

• राज्य में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा