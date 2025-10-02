राक्षसों को शस्त्र से डर, कांग्रेस को शस्त्र पूजा से परेशानी!,जानिए मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा से ऐसा क्यों कहा

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द डोटासरा के जन्मदिन पर भाजपा नेताओं ने उनकी राजनीति की पोल खोल दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा, “राक्षसों को शस्त्रों से डर लगता है

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द डोटासरा के जन्मदिन पर भाजपा नेताओं ने उनकी राजनीति की पोल खोल दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने डोटासरा के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा, “राक्षसों को शस्त्रों से डर लगता है और कांग्रेस को शस्त्र पूजा से परेशानी!”

दिलावर ने कहा कि डोटासरा अपने जन्मदिन पर भी झूठ और पाखंड ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तबादलों में भ्रष्टाचार ही डोटासरा की असली पहचान है। “कांग्रेस के शासनकाल में डोटासरा जैसे नेता शिक्षा विभाग को लूट का अड्डा बना चुके हैं। अब सत्ता से बाहर होने के बाद उन्हें भ्रष्टाचार करके पैसा कमाने का मौका नहीं मिल रहा, यही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है।”

शिक्षा मंत्री ने भारत की संस्कृति और शस्त्र पूजा की परंपरा का बचाव करते हुए कहा, “राष्ट्र की संस्कृति में शस्त्र पूजन आदिकाल से चली आ रही है। कांग्रेस चाहे कितनी भी आपत्ति जताए, हमारी परंपराओं को रोक नहीं सकती। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी कहती है कि तबादलों में भ्रष्टाचार के मामलों में राजस्थान पूरे देश में नंबर एक रहा।”

साथ ही, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने डोटासरा को जन्मदिन पर ‘सलाह’ दी। गोदारा ने कहा, “डोटासरा जी, इस अवसर पर संकल्प लें कि अनावश्यक टिप्पणियों से बचेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करोड़ों लोगों का विश्वास अर्जित किया है और लाखों स्वयंसेवक ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के प्रति आपकी टिप्पणियां शोभा नहीं देती।”