राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी नीरज डांगी की कुल संपत्ति कितनी, जानिए पूरा ब्योरा
राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया।
राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेता इस मौके पर उनके साथ नजर आए।
नामांकन के साथ सामने आई संपत्ति की जानकारी
चुनाव आयोग के नियमों के तहत दाखिल किए गए शपथ पत्र में नीरज डांगी और उनके परिवार की चल एवं अचल संपत्तियों का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक हुआ है। हलफनामे के अनुसार डांगी परिवार करोड़ों रुपये की संपत्ति का मालिक है और विभिन्न क्षेत्रों में उनका निवेश भी है।
चल संपत्तियों का आंकड़ा करोड़ों में
शपथ पत्र के मुताबिक नीरज डांगी परिवार की कुल चल संपत्ति करीब 2.79 करोड़ रुपये है। परिवार के विभिन्न बैंक खातों में लगभग 1.43 करोड़ रुपये जमा हैं। इसके अलावा सावधि जमा, बीमा योजनाओं और अन्य निवेशों में भी बड़ी राशि लगाई गई है।
बीमा और निवेश में 83 लाख से ज्यादा की हिस्सेदारी
दस्तावेजों के अनुसार परिवार ने बीमा पॉलिसियों और अन्य निवेश माध्यमों में लगभग 83.30 लाख रुपये का निवेश किया हुआ है। यह राशि परिवार के वित्तीय पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है।
2.25 करोड़ रुपये उधार भी दे रखे हैं
हलफनामे में यह भी बताया गया है कि नीरज डांगी और उनके परिवार ने फ्लैट तथा अन्य व्यक्तियों को करीब 2.25 करोड़ रुपये उधार दे रखे हैं। यह राशि उनकी वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल है।
सोना-चांदी का बड़ा भंडार
कीमती धातुओं की बात करें तो डांगी परिवार के पास लगभग 2.55 किलोग्राम सोना है। मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर इसकी अनुमानित कीमत करीब 3.66 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं परिवार के पास 31 किलोग्राम चांदी भी है, जिसकी अनुमानित कीमत 86.69 लाख रुपये आंकी गई है।
वाहनों में इनोवा क्रिस्टा और इकोस्पोर्ट
परिवार के नाम पर दो प्रमुख वाहन दर्ज हैं। इनमें टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और फोर्ड इकोस्पोर्ट शामिल हैं। दोनों वाहनों का विवरण भी चुनावी हलफनामे में दर्ज किया गया है।
व्यवसाय में भी मजबूत निवेश
नीरज डांगी की पिंडवाड़ा स्थित मैग्नेटिक फ्यूलिंग स्टेशन फर्म में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह उनके प्रमुख व्यावसायिक निवेशों में शामिल है और इससे उनकी कारोबारी मौजूदगी का भी पता चलता है।
पाली में कृषि भूमि में हिस्सा
अचल संपत्तियों के तहत डांगी परिवार के पास पाली जिले में स्थित पैतृक कृषि भूमि में 1/11 हिस्सा दर्ज है। यह भूमि परिवार की विरासत संपत्ति का हिस्सा है।
ग्रेटर नोएडा और जयपुर में भी संपत्तियां
हलफनामे के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नीरज डांगी के नाम एक व्यावसायिक प्लॉट है। इसके अलावा जयपुर के सिरसी क्षेत्र में भी आवासीय प्लॉट दर्ज है, जिसकी बाजार कीमत समय के साथ बढ़ने की संभावना मानी जा रही है।
राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी संपत्ति
राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल नामांकन के बाद नीरज डांगी की संपत्तियों का यह खुलासा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। चुनाव आयोग के समक्ष घोषित इस वित्तीय विवरण ने उनकी आर्थिक स्थिति की स्पष्ट तस्वीर पेश की है। अब राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ राजनीतिक समीकरणों पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।