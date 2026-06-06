राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी नीरज डांगी की कुल संपत्ति कितनी, जानिए पूरा ब्योरा

राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया।

राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी ने विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेता इस मौके पर उनके साथ नजर आए।

नामांकन के साथ सामने आई संपत्ति की जानकारी चुनाव आयोग के नियमों के तहत दाखिल किए गए शपथ पत्र में नीरज डांगी और उनके परिवार की चल एवं अचल संपत्तियों का विस्तृत ब्यौरा सार्वजनिक हुआ है। हलफनामे के अनुसार डांगी परिवार करोड़ों रुपये की संपत्ति का मालिक है और विभिन्न क्षेत्रों में उनका निवेश भी है।

चल संपत्तियों का आंकड़ा करोड़ों में शपथ पत्र के मुताबिक नीरज डांगी परिवार की कुल चल संपत्ति करीब 2.79 करोड़ रुपये है। परिवार के विभिन्न बैंक खातों में लगभग 1.43 करोड़ रुपये जमा हैं। इसके अलावा सावधि जमा, बीमा योजनाओं और अन्य निवेशों में भी बड़ी राशि लगाई गई है।

बीमा और निवेश में 83 लाख से ज्यादा की हिस्सेदारी दस्तावेजों के अनुसार परिवार ने बीमा पॉलिसियों और अन्य निवेश माध्यमों में लगभग 83.30 लाख रुपये का निवेश किया हुआ है। यह राशि परिवार के वित्तीय पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है।

2.25 करोड़ रुपये उधार भी दे रखे हैं हलफनामे में यह भी बताया गया है कि नीरज डांगी और उनके परिवार ने फ्लैट तथा अन्य व्यक्तियों को करीब 2.25 करोड़ रुपये उधार दे रखे हैं। यह राशि उनकी वित्तीय परिसंपत्तियों में शामिल है।

सोना-चांदी का बड़ा भंडार कीमती धातुओं की बात करें तो डांगी परिवार के पास लगभग 2.55 किलोग्राम सोना है। मौजूदा बाजार मूल्य के आधार पर इसकी अनुमानित कीमत करीब 3.66 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं परिवार के पास 31 किलोग्राम चांदी भी है, जिसकी अनुमानित कीमत 86.69 लाख रुपये आंकी गई है।

वाहनों में इनोवा क्रिस्टा और इकोस्पोर्ट परिवार के नाम पर दो प्रमुख वाहन दर्ज हैं। इनमें टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और फोर्ड इकोस्पोर्ट शामिल हैं। दोनों वाहनों का विवरण भी चुनावी हलफनामे में दर्ज किया गया है।

व्यवसाय में भी मजबूत निवेश नीरज डांगी की पिंडवाड़ा स्थित मैग्नेटिक फ्यूलिंग स्टेशन फर्म में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह उनके प्रमुख व्यावसायिक निवेशों में शामिल है और इससे उनकी कारोबारी मौजूदगी का भी पता चलता है।

पाली में कृषि भूमि में हिस्सा अचल संपत्तियों के तहत डांगी परिवार के पास पाली जिले में स्थित पैतृक कृषि भूमि में 1/11 हिस्सा दर्ज है। यह भूमि परिवार की विरासत संपत्ति का हिस्सा है।

ग्रेटर नोएडा और जयपुर में भी संपत्तियां हलफनामे के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नीरज डांगी के नाम एक व्यावसायिक प्लॉट है। इसके अलावा जयपुर के सिरसी क्षेत्र में भी आवासीय प्लॉट दर्ज है, जिसकी बाजार कीमत समय के साथ बढ़ने की संभावना मानी जा रही है।