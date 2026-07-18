राजस्थान से 7 बच्चों की सीक्रेट शिफ्टिंग! फ्री पढ़ाई का झांसा देकर गोवा ले गया गिरोह
उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई, एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) या विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग की है।
राजस्थान के उदयपुर जिले से गरीब और आदिवासी परिवारों के बच्चों को कथित तौर पर फ्री पढ़ाई का लालच देकर दूसरे राज्यों में ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गोवा रेलवे पुलिस ने 7 बच्चों को संदिग्ध परिस्थितियों में रेस्क्यू किया। शुरुआती जानकारी के अनुसार बच्चों को पहले बस से अहमदाबाद और फिर ट्रेन के जरिए गोवा ले जाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि वहां से उन्हें तमिलनाडु भेजने की तैयारी थी। मामले में कथित धर्मांतरण के एंगल की जांच की जा रही है। घटना सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत भी गरमा गई है।
झाड़ोल के गांवों से गायब हुए थे मासूम
रेस्क्यू किए गए बच्चों में 2 लड़कियां और 5 लड़के शामिल हैं, जिनकी उम्र 7 से 12 साल के बीच बताई गई है। सभी बच्चे उदयपुर जिले की झाड़ोल तहसील के अलग-अलग गांवों के रहने वाले हैं। गोवा की बाल कल्याण समिति की सूचना मिलने के बाद उदयपुर पुलिस और बाल कल्याण समिति की टीम गोवा पहुंची और शनिवार को सभी बच्चों को सुरक्षित उदयपुर लेकर आई।
बस से अहमदाबाद, फिर ट्रेन से गोवा
जांच में सामने आया कि 15 जुलाई को बच्चों को पहले बस से अहमदाबाद ले जाया गया। वहां से उन्हें ट्रेन में बैठाकर गोवा पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि गिरोह का अगला ठिकाना तमिलनाडु था। हालांकि, गोवा रेलवे स्टेशन पर एक साथ इतने छोटे बच्चों को देखकर किसी व्यक्ति को शक हुआ और उसने रेलवे पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया।
पूछताछ में सामने आया चर्च जाने का दावा
पुलिस और बाल कल्याण समिति की पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे अपने क्षेत्र में चर्च भी जाया करते थे। इसके बाद पूरे मामले में कथित धर्मांतरण के एंगल को भी जांच में शामिल किया गया है। फिलहाल पुलिस बच्चों, उनके परिजनों और संबंधित लोगों से पूछताछ कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही बच्चों को उनके परिवारों के सुपुर्द किया जाएगा।
पहले भी कई बच्चों को भेजे जाने का दावा
जांच एजेंसियों के सामने यह बात भी आई है कि यह पहला मामला नहीं है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उदयपुर संभाग से पहले भी कई बच्चों को तमिलनाडु भेजा जा चुका है। ऐसे कम से कम 15 बच्चों की जानकारी सामने आने का दावा किया जा रहा है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं और इसका संचालन किस स्तर पर किया जा रहा था।
सांसद ने उठाई बड़ी जांच की मांग
मामले को लेकर उदयपुर सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई, एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) या विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग की है। सांसद का कहना है कि मामले में कथित तौर पर एक बड़े नेटवर्क और डिजिटल लेन-देन की आशंका है, जिसकी गहन जांच जरूरी है।
‘फ्री पढ़ाई’ बना रहा था गिरोह का हथियार
सांसद ने अपने पत्र में दावा किया है कि उदयपुर संभाग के कानुवाड़ा, बिछीवाड़ा और कलिंजरा जैसे क्षेत्रों में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। उनका आरोप है कि स्थानीय स्तर पर विरोध बढ़ने के बाद गिरोह ने अपना तरीका बदल लिया और अब गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। आरोप है कि इसके पीछे कथित धर्मांतरण का नेटवर्क सक्रिय हो सकता है।
विश्व हिंदू परिषद भी पहुंची
मामले की जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सुंदर कटारिया और संगठन के अन्य पदाधिकारी भी बाल कल्याण समिति पहुंचे। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
जांच के बाद ही साफ होगी सच्चाई
फिलहाल पुलिस, बाल कल्याण समिति और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं। अभी तक सामने आई जानकारी प्रारंभिक जांच और संबंधित पक्षों के दावों पर आधारित है। कथित धर्मांतरण, गिरोह की भूमिका और किसी बड़े नेटवर्क की मौजूदगी जैसे सभी पहलुओं की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल 7ों बच्चे सुरक्षित हैं और मामले की जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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