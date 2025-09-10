rajasthan scrub typhus cases sms hospital treatment arrangements राजस्थान में बढ़े स्क्रब टाइफस के मामले,पढ़िए सरकारी अस्पताल में क्या है इंतज़ाम, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान में बढ़े स्क्रब टाइफस के मामले,पढ़िए सरकारी अस्पताल में क्या है इंतज़ाम

एसएमएस अस्पताल ने माइट या पिस्सू के काटने से फैलने वाली स्क्रब टाइफस जैसी मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए अलग से ओपीडी खोलने का निर्णय लिया है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 10 Sep 2025 10:35 PM
एसएमएस अस्पताल ने माइट या पिस्सू के काटने से फैलने वाली स्क्रब टाइफस जैसी मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए अलग से ओपीडी खोलने का निर्णय लिया है। यह ओपीडी इमरजेंसी के सामने स्थित होगी और इसका क्लिनिक समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। इसी जगह रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनाया जाएगा, ताकि मरीजों को आसान पहुंच और सुविधाजनक इलाज मिल सके।

एसएमएस अस्पताल में मौजूदा समय में स्क्रब टाइफस के मरीजों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। एक माह के भीतर ही अस्पताल में 247 स्क्रब टाइफस के मामले दर्ज किए गए हैं। बारिश के मौसम में माइट और पिस्सू के बढ़ने से यह बीमारी तेजी से फैल रही है।

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि आने वाले दिनों में बारिश के रुकने के बाद मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में भी वृद्धि होने की संभावना है। यही कारण है कि अस्पताल प्रशासन ने मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए अलग ओपीडी खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में सबसे ज्यादा मामले स्क्रब टाइफस के देखे जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में मरीजों की संख्या के आधार पर ओपीडी संचालित की जाएगी।

अलग ओपीडी खोलने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मौसमी बीमारियों का इलाज प्रभावी ढंग से किया जा सके और साथ ही अन्य बीमारियों के मरीजों का इलाज प्रभावित न हो। अस्पताल में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

स्क्रब टाइफस एक संक्रामक बीमारी है, जो माइट और पिस्सू के काटने से फैलती है। इस बीमारी में मरीज को बुखार, त्वचा पर दाने, सिरदर्द और कमजोरी जैसी समस्या होती है। चिकित्सकों ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में साफ-सफाई और कीट नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना जरूरी है।

एसएमएस अस्पताल में अलग ओपीडी के खुलने से मरीजों को इलाज में आसानी होगी और अस्पताल में भीड़ कम होगी। रजिस्ट्रेशन काउंटर के माध्यम से मरीजों का उचित समय पर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। डॉ. माहेश्वरी ने बताया कि अस्पताल प्रशासन लगातार मरीजों की संख्या और मौसमी बीमारियों की स्थिति पर नजर रख रहा है। इसके आधार पर ओपीडी की कार्यप्रणाली और समय में बदलाव किया जा सकता है।

