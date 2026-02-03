राजस्थान में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने मचाया तांडव, 3 को कुचला; 2 की मौके पर मौत

संक्षेप: राजस्थान के बाड़मेर जिले में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा गुड़ामालानी थाना क्षेत्र के बांटा–गुड़ामालानी रोड पर रामदेव जी मंदिर के पास दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ।

राजस्थान के बाड़मेर जिले में शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा गुड़ामालानी थाना क्षेत्र के बांटा–गुड़ामालानी रोड पर रामदेव जी मंदिर के पास दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। रॉन्ग साइड से आ रही काले रंग की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े होकर बातचीत कर रहे युवक, उसके चाचा और उसकी बहन के ससुर को कुचल दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों उछलकर सड़क किनारे स्थित खेत में जा गिरे। जिस बाइक के पास तीनों खड़े थे, वह भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो सड़क किनारे जाकर रुक गई, लेकिन धमाके की आवाज सुनकर जब आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो स्कॉर्पियो सवार वाहन छोड़कर फरार हो गया।

इस हादसे में युवक भंवरलाल (33) निवासी पलियाली और उसकी छोटी बहन के ससुर ईशराम (55) पुत्र रूडाराम निवासी रामपुरा तहसील चितलवाना जिला जालोर की मौत हो गई, जबकि भंवरलाल के चाचा देवाराम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है।

बस स्टैंड छोड़ने निकला था भंवरलाल पुलिस के अनुसार हादसे की रिपोर्ट मृतक भंवरलाल के भाई हंसाराम ने दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया कि भंवरलाल अपनी छोटी बहन के ससुर ईशराम को गुड़ामालानी बस स्टैंड छोड़ने के लिए बाइक से निकला था। रास्ते में रामदेव जी मंदिर के पास उसकी मुलाकात अपने चाचा देवाराम से हो गई, जो गुड़ामालानी की ओर से आ रहे थे। तीनों मंदिर के पास सड़क किनारे खड़े होकर आपस में बातचीत करने लगे।

इसी दौरान रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में आ रही काले रंग की स्कॉर्पियो ने तीनों को चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद तीनों सड़क किनारे लगी तारबंदी पार कर खेत में जा गिरे।

अस्पताल ले जाते समय टूटा दम हादसे के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत घायलों को उठाया और एम्बुलेंस की मदद से मालाणी हॉस्पिटल, गुड़ामालानी पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने भंवरलाल को मृत घोषित कर दिया। ईशराम और देवाराम की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें सांचौर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान ईशराम की भी मौत हो गई। देवाराम का फिलहाल सांचौर अस्पताल में उपचार चल रहा है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ जानकारी के अनुसार भंवरलाल के एक बेटा और एक बेटी है। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर थी। वह हैदराबाद में मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था। गांव में घर पर जागरण कार्यक्रम आयोजित था, इसी कारण वह 26 जनवरी को अपने गांव गुड़ामालानी आया हुआ था। बहन के ससुर ईशराम भी इसी जागरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

पुलिस जांच में जुटी, आरोपी की तलाश गुड़ामालानी थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दुर्घटना के बाद वाहन छोड़कर फरार हुए आरोपी की तलाश की जा रही है। घटनास्थल से स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।