राजस्थान के स्कूलों में अब मनेगा महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस; शिक्षा विभाग ने शिविरा पंचांग में किया बदलाव

संक्षेप: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश की नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली विरासत और शौर्य परंपरा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है।

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश की नई पीढ़ी को अपनी गौरवशाली विरासत और शौर्य परंपरा से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को चित्तौड़गढ़ में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि अब प्रदेश के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में हर साल 28 फरवरी को 'महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस' पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं और इसे विभाग के वार्षिक कैलेंडर (शिविरा पंचांग) में शामिल करने का निर्णय लिया है।

सांसद सीपी जोशी की पहल पर लगा मुहर

इस महत्वपूर्ण घोषणा के पीछे चित्तौड़गढ़ के सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का विशेष प्रयास रहा है। सांसद जोशी ने पूर्व में राज्य सरकार को एक पत्र लिखकर यह मांग की थी कि महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े किसी महत्वपूर्ण दिवस को स्कूली शिक्षा के कैलेंडर में इस तरह शामिल किया जाए, जिससे चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थी सामूहिक रूप से इसे मना सकें।

रविवार को चित्तौड़गढ़ मेले के मंच से सीपी जोशी ने जब इस मांग को पुनः दोहराया, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने त्वरित निर्णय लेते हुए मंच से ही इसकी घोषणा कर दी। मंत्री दिलावर ने कहा, “सांसद सीपी जोशी का सुझाव राष्ट्रहित और छात्रहित में है। महाराणा प्रताप केवल राजस्थान के नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के गौरव हैं। उनके संघर्ष और आदर्शों को बच्चों तक पहुँचाना हमारा नैतिक दायित्व है।”

विद्यार्थियों को मिलेगी स्वाभिमान की शिक्षा

शिक्षा मंत्री ने बताया कि अब हर साल 28 फरवरी को स्कूलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को महाराणा प्रताप के जीवन, उनके कठिन संघर्ष, अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण से अवगत कराना होगा। स्कूलों में इस दिन व्याख्यान, प्रतियोगिताएँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि बच्चे किताबी ज्ञान के साथ-साथ अपनी जड़ों और महापुरुषों के बलिदान को समझ सकें।

सांसद जोशी ने जताया आभार

इस घोषणा के बाद सांसद सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन स्वाभिमान, राष्ट्रभक्ति और आत्मसम्मान का जीवंत प्रतीक है।

28 फरवरी का दिन राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। राज्यारोहण दिवस के आयोजन से विद्यार्थियों में सांस्कृतिक चेतना का संचार होगा। यह पहल नई पीढ़ी को भारत की गौरवशाली परंपरा और महापुरुषों के आदर्शों से जोड़ने में एक मील का पत्थर साबित होगी।"- सीपी जोशी, सांसद

ऐतिहासिक संदर्भ और शिविरा पंचांग में बदलाव

उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप का राज्यारोहण 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। अब तक स्कूलों में प्रताप जयंती (ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया) पर कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन कई बार ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण स्कूलों में बड़े स्तर पर आयोजन नहीं हो पाते थे। अब शिविरा पंचांग में 'राज्यारोहण दिवस' के शामिल होने से फरवरी महीने में, जब स्कूल पूरी क्षमता से संचालित होते हैं, बच्चे इस उत्सव का हिस्सा बन सकेंगे।