बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं; राजस्थान के शिक्षा मंत्री दिलावर की सफाई से भी नहीं सुलझा विवाद

दिलावर के मुताबिक, स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। अभिभावकों और शिक्षकों की बैठकें होती हैं, जिनमें स्कूल की व्यवस्थाओं और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ऐसे में स्कूलों के हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं।

दिलावर के मुताबिक, स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। अभिभावकों और शिक्षकों की बैठकें होती हैं, जिनमें स्कूल की व्यवस्थाओं और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ऐसे में स्कूलों के हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं।

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री और फोटो-वीडियोग्राफी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बयानबाजी के नए दौर में पहुंच गया है। शिक्षा विभाग के निर्देशों को लेकर विपक्ष और सामाजिक संगठनों ने सरकार पर मीडिया की स्वतंत्रता और पारदर्शिता पर अंकुश लगाने का आरोप लगाया है। इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि सरकार ने स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। सरकार का मकसद सिर्फ बच्चों की सुरक्षा और उनकी निजता सुनिश्चित करना है।

दिलावर ने कहा कि किसी भी नाबालिग छात्र की फोटो, वीडियो या बाइट लेने से पहले उसके अभिभावक की अनुमति जरूरी होगी। यदि मौके पर अभिभावक मौजूद नहीं हैं तो स्कूल के शिक्षक से अनुमति ली जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मीडिया की स्वतंत्रता पर रोक लगाना सरकार का उद्देश्य नहीं है, लेकिन बच्चों की निजता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जा सकता।

‘बिना उद्देश्य स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकता कोई’ शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी उद्देश्य के अचानक स्कूल परिसर में प्रवेश कर बच्चों से बातचीत या उनका इंटरव्यू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे बच्चों की निजता और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। यदि किसी विशेष मामले में मीडिया प्रतिनिधि को बच्चों से बातचीत या रिकॉर्डिंग करनी है तो संस्था प्रधान से अनुमति लेना जरूरी होगा।

दिलावर के मुताबिक, स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनकी समस्याओं को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। अभिभावकों और शिक्षकों की बैठकें होती हैं, जिनमें स्कूल की व्यवस्थाओं और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ऐसे में स्कूलों के हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का कभी भी स्कूल में पहुंचकर अपनी मर्जी से फोटो खींचना, वीडियो बनाना या बच्चों से बातचीत करना उचित नहीं है। सरकार बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

CJP ने दी ‘एडवांस FIR’ की चुनौती वहीं, इस पूरे विवाद ने सरकार और CJP के बीच भी तीखी बयानबाजी को जन्म दे दिया है। CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पहले राजस्थान के सभी जर्जर स्कूलों को ठीक करे या फिर उनके खिलाफ एडवांस में FIR दर्ज करवा दे।

रांका ने कहा कि सरकार चाहे तो उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि सरकार भी उन्हीं की है और पुलिस भी उन्हीं की है। इसके बावजूद वे राजस्थान के स्कूलों का निरीक्षण करना बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश के सभी स्कूलों की स्थिति बेहतर नहीं होती, तब तक वे स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर आवाज उठाते रहेंगे।

रांका का यह बयान उस निर्देश के विरोध में आया है, जिसमें स्कूल परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश, विद्यार्थियों की फोटो-वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग को लेकर संस्था प्रधान की अनुमति को जरूरी बताया गया है।

गहलोत बोले- ‘सरकार फैसला वापस ले’ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को यह आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए और पारदर्शिता से भागना बंद करना चाहिए।

गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भाजपा शासन में राजस्थान के सरकारी स्कूलों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने स्कूलों की टूटी छतों, टपकती कक्षाओं और शिक्षकों के हजारों रिक्त पदों का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा।

पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कमियों को दूर करने के बजाय सरकार ने ऐसा फरमान जारी कर दिया है, जिसके तहत बिना प्रधानाचार्य की अनुमति के कोई बाहरी व्यक्ति स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकेगा और न ही फोटो या वीडियो बना सकेगा।

‘हकीकत दिखाने के बजाय दरवाजे बंद किए जा रहे’ गहलोत ने कहा कि अगर किसी स्कूल में व्यवस्था खराब है तो समाधान उस समस्या को दूर करना है, न कि उसकी तस्वीर सामने आने से रोकना। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने स्कूलों की हकीकत से डरकर पारदर्शिता से बचने की कोशिश कर रही है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में जनता खुद आगे आकर स्कूलों की वास्तविक स्थिति दिखाने वाला अभियान चला सकती है।