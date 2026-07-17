राजस्थान में स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा का पेपर 50 लाख में खरीदा; 7 लाख लेकर कराया चयन

जांच में सबसे बड़ा खुलासा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 को लेकर हुआ। एसओजी के मुताबिक विनोद रेवाड़ ने 29 अभ्यर्थियों से करीब 57 लाख रुपए वसूले और उन्हें परीक्षा से पहले लीक प्रश्नपत्र पढ़ाया।

सरकारी नौकरी का सपना दिखाकर करोड़ों का खेल… लाखों रुपए में बिकते प्रश्नपत्र… और परीक्षा से पहले चुनिंदा अभ्यर्थियों को ‘गुप्त क्लास’। राजस्थान के चर्चित भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामलों में एसओजी (SOG) ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर 50 लाख रुपए में स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा का लीक प्रश्नपत्र खरीदा और फिर उसी पेपर के दम पर अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलकर उन्हें चयन का भरोसा दिलाया।

एसओजी ने विनोद कुमार जाट उर्फ विनोद रेवाड़ (45) को जयपुर के चौमूं इलाके से गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि विनोद सिर्फ एक पेपर लीक मामले तक सीमित नहीं था, बल्कि राजस्थान की कई चर्चित भर्ती परीक्षाओं में सक्रिय नेटवर्क का अहम हिस्सा रहा है।

ऐसे शुरू होता था करोड़ों का खेल एसओजी की जांच के मुताबिक, पेपर लीक गिरोह का सरगना अनिल कुमार मीणा उर्फ शेर सिंह पहले उच्च स्तर से प्रश्नपत्र हासिल करता था। आरोप है कि तत्कालीन आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से करीब 60 लाख रुपए में प्रश्नपत्र लिए गए। इसके बाद यही सॉल्व प्रश्नपत्र भरोसेमंद लोगों के जरिए आगे बेचे जाते थे।

यहीं से विनोद रेवाड़ की एंट्री होती थी। जांच में सामने आया कि उसने कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और शारीरिक शिक्षा समेत चार विषयों के सॉल्व प्रश्नपत्र करीब 50 लाख रुपए में खरीदे। इसके बाद उसने इन्हें ‘कमाई का जरिया’ बना दिया।

7 लाख दो… और परीक्षा से पहले पढ़ लो पूरा पेपर एसओजी के अनुसार, विनोद रेवाड़ ने कृषि विज्ञान विषय के अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव से 7 लाख रुपए लेकर उसे परीक्षा से पहले वही प्रश्नपत्र पढ़ाया, जो बाद में परीक्षा में आया। यानी पूरी तैयारी किताबों से नहीं, बल्कि लीक पेपर से कराई गई।

जांच एजेंसी अब यह पता लगा रही है कि ऐसे कितने अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया गया और इस पूरे नेटवर्क में किन-किन लोगों की भूमिका थी।

29 अभ्यर्थियों से वसूले 57 लाख रुपए जांच में सबसे बड़ा खुलासा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022 को लेकर हुआ। एसओजी के मुताबिक विनोद रेवाड़ ने 29 अभ्यर्थियों से करीब 57 लाख रुपए वसूले और उन्हें परीक्षा से पहले लीक प्रश्नपत्र पढ़ाया।

इस मामले में आरोपी अरुण शर्मा उर्फ राजेश शर्मा पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। अब विनोद की गिरफ्तारी के बाद एजेंसी पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है।

एक नहीं, कई भर्ती घोटालों का खिलाड़ी एसओजी का दावा है कि विनोद रेवाड़ का नाम पहली बार सामने नहीं आया है। वह वर्ष 2021 की उप निरीक्षक (SI) भर्ती परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा-2022, ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा-2021 समेत कई बड़े पेपर लीक मामलों में सक्रिय रहा है।

SI भर्ती पेपर लीक मामले में उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। जांच में सामने आया कि उसने आठ अभ्यर्थियों से करीब 10-10 लाख रुपए लेकर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए थे। इस मामले में उसे वर्ष 2025 में ओडिशा से गिरफ्तार किया गया था।

हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, फिर SOG ने दबोचा गिरफ्तारी से बचने के लिए विनोद रेवाड़ ने राजस्थान हाईकोर्ट की शरण ली थी। उसने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन 13 जुलाई 2026 को जोधपुर हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।

इसके बाद एसओजी की विशेष टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी रही। आखिरकार 16 जुलाई को चौमूं स्थित बराला हॉस्पिटल के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

अब खुलेंगे और भी बड़े राज? आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद 20 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। एसओजी अब उससे पूछताछ कर रही है कि पेपर किस-किस तक पहुंचाए गए, करोड़ों रुपए का लेनदेन कैसे हुआ, नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल था और किन भर्ती परीक्षाओं में इसी तरह की साजिश रची गई।