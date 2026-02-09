Hindustan Hindi News
राजस्थान न्यूज़ जयपुर rajasthan school dropout girls toilet crisis
सरकारी स्कूल ड्रॉपआउट की जड़ में सुविधा की कमी! राजस्थान की 14,028 स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट नहीं

सरकारी स्कूल ड्रॉपआउट की जड़ में सुविधा की कमी! राजस्थान की 14,028 स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट नहीं

संक्षेप:

Feb 09, 2026 04:44 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान में स्कूली शिक्षा की जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में है। प्रदेश के कुल 1.06 लाख स्कूलों में से 14,028 स्कूल ऐसे हैं, जहां आज भी लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट की सुविधा मौजूद नहीं है। इनमें करीब 9 हजार सरकारी स्कूल और लगभग 5 हजार निजी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। यह स्थिति तब है, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक अहम फैसले में मासिक धर्म स्वच्छता और उपयोग लायक टॉयलेट को जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा करार दिया है।

हैरान करने वाली बात यह है कि वर्ष 2015-16 में राजस्थान के 97 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए उपयोग योग्य टॉयलेट उपलब्ध थे, लेकिन 2024-25 तक यह आंकड़ा घटकर 87 प्रतिशत रह गया। यानी एक दशक में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ी है।

राष्ट्रीय औसत से पीछे राजस्थान

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की यूडीआईएसई प्लस रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में 94 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट की सुविधा है। इस तुलना में राजस्थान न केवल राष्ट्रीय औसत से पीछे है, बल्कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 29वें स्थान पर है। चिंताजनक यह भी है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी पीछे दर्ज किया गया है, जबकि ये राज्य अक्सर शैक्षणिक और सामाजिक सूचकांकों में पिछड़े माने जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को दिए गए अपने फैसले में स्पष्ट शब्दों में कहा कि मासिक धर्म स्वच्छता केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, बल्कि गरिमा, निजता और शिक्षा के अधिकार से सीधा जुड़ा विषय है। कोर्ट ने माना कि खराब या अनुपलब्ध टॉयलेट सुविधाएं छात्राओं की गरिमा और निजता का उल्लंघन करती हैं और उन्हें शिक्षा से वंचित करने का कारण बनती हैं।

कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग, साफ-सुथरे और काम करने योग्य टॉयलेट सुनिश्चित किए जाएं। इसके लिए तीन माह की समय-सीमा तय की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित स्कूलों की मान्यता तक रद्द की जा सकती है।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर सीधा असर

विशेषज्ञों के अनुसार स्कूलों में टॉयलेट की कमी का असर सिर्फ सुविधा तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध छात्राओं के स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और पढ़ाई से है। पीरियड के दिनों में सुरक्षित और स्वच्छ टॉयलेट न होने के कारण कई छात्राएं स्कूल जाना छोड़ देती हैं। यही वजह है कि किशोरावस्था में लड़कियों के ड्रॉपआउट की दर बढ़ जाती है।

अस्वच्छ टॉयलेट से संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बना रहता है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक सर्वे के अनुसार विद्यालय आधारित रोग मामलों में से लगभग 0.9 प्रतिशत मामलों का कारण अपर्याप्त स्वच्छता है। यह आंकड़ा भले छोटा दिखे, लेकिन ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में इसका असर कहीं ज्यादा गंभीर माना जाता है।

बजट और प्रशासनिक चुनौती

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की तय तीन माह की समय-सीमा में हर स्कूल में यह सुविधा उपलब्ध करा पाएगी? 14 हजार से ज्यादा स्कूलों में टॉयलेट निर्माण, मरम्मत और रखरखाव अपने आप में एक बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय चुनौती है।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं होगा। स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट में ठोस और अलग से प्रावधान करना होगा। साथ ही निर्माण के बाद नियमित रखरखाव और निगरानी की व्यवस्था भी जरूरी है, ताकि टॉयलेट केवल कागजों में नहीं, बल्कि वास्तव में उपयोग लायक रहें।

गरिमा से जुड़ा मुद्दा

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला साफ संदेश देता है कि लड़कियों के लिए स्कूलों में टॉयलेट की सुविधा कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि उनका मौलिक अधिकार है। यदि राज्य सरकारें इसे गंभीरता से लागू करती हैं, तो यह न केवल छात्राओं की उपस्थिति और शिक्षा में सुधार लाएगा, बल्कि उनके आत्मविश्वास और स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालेगा।

अब निगाहें राज्य सरकार पर टिकी हैंक्या वह तीन माह में इस बड़ी खाई को पाट पाएगी या फिर यह मामला भी फाइलों और आंकड़ों तक ही सीमित रह जाएगा।

Rajasthan School Girls

