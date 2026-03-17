राजस्थान में ओवरटेक करते वक्त भिड़ीं स्कूल बसें, 36 बच्चे घायल
मंगलवार सुबह राजस्थान के सीकर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बच्चों को स्कूल लेकर जा रही दो निजी स्कूल बसें आपस में भिड़ गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बस सड़क किनारे पलट गई
मंगलवार सुबह राजस्थान के सीकर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब बच्चों को स्कूल लेकर जा रही दो निजी स्कूल बसें आपस में भिड़ गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बस सड़क किनारे पलट गई, जबकि दूसरी बस में बैठे बच्चों के सिर और मुंह सीटों से टकरा गए। इस हादसे में करीब 36 बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसा ओवरटेक करने के प्रयास के दौरान हुआ। मामला दादिया थाना क्षेत्र के दुर्गापुरा नाड़ी जोहड़ी के पास का है, जहां सुबह-सुबह यह बड़ा हादसा हुआ।
ओवरटेक के चक्कर में टकराईं बसें
पुलिस के अनुसार, दोनों बसें वृंदा वैली स्कूल की थीं और बच्चों को घर से लेकर स्कूल जा रही थीं। जैसे ही बसें मुख्य सड़क की ओर मुड़ीं, तभी एक बस ने दूसरी को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों बसें साइड से टकरा गईं। टक्कर इतनी अचानक और तेज थी कि एक बस संतुलन खो बैठी और सड़क किनारे पलट गई।
दूसरी बस के ड्राइवर ने हादसा टालने के लिए अचानक ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ब्रेक लगते ही बस में बैठे बच्चे आगे की सीटों से जा टकराए, जिससे कई बच्चों के सिर और चेहरे पर चोटें आईं।
पलटी बस, मची चीख-पुकार
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पलटी हुई बस में फंसे बच्चों की चीखें सुनकर स्थानीय लोग तुरंत दौड़ पड़े। किसी ने खिड़कियां तोड़ीं, तो किसी ने दरवाजे खोलकर बच्चों को बाहर निकाला। कई बच्चे डर के मारे रो रहे थे, जबकि कुछ खून से लथपथ नजर आए।
घटना की सूचना मिलते ही दादिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। SHO बुद्धिप्रसाद ने बताया कि हादसे में घायल सभी बच्चों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस और निजी वाहनों का सहारा लिया गया।
अस्पतालों में भर्ती, प्राथमिक इलाज जारी
घायल बच्चों को पिपराली के सरकारी अस्पताल और सीकर के एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, अधिकांश बच्चों को सिर और चेहरे पर चोटें आई हैं, हालांकि सभी की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। कुछ बच्चों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।
हादसे में घायल बच्चों में ज्यादातर प्राइमरी कक्षाओं के छात्र शामिल हैं, जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ गई है। छोटे बच्चों के घायल होने की खबर सुनकर परिजनों में भी घबराहट फैल गई और वे अस्पतालों की ओर दौड़ पड़े।
पुलिस कर रही जांच, ड्राइवरों से पूछताछ
पुलिस ने दोनों बसों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में लापरवाही और तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। ड्राइवरों से पूछताछ की जा रही है और यह भी जांच की जा रही है कि बसों में सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं।
बड़ा सवाल- बच्चों की सुरक्षा कितनी सुरक्षित?
इस हादसे ने एक बार फिर स्कूल बसों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवरटेक जैसी लापरवाही ने न केवल बच्चों की जान जोखिम में डाली, बल्कि एक बड़ी त्रासदी को भी जन्म दे सकती थी।
फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन घटना ने अभिभावकों और प्रशासन दोनों को झकझोर कर रख दिया है। अब देखना होगा कि इस मामले में जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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