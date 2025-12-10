राजस्थान के सवाई माधोपुर में दो बहनें जिंदा जलीं, आग में पैर पिघले; जीभ बाहर निकल आई

Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan sawai madhopur sisters burnt alive house fire tragic incident
Dec 10, 2025 03:24 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सवाईमाधोपुर
राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में मंगलवार देर रात ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ जिसने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। मलारना डूंगर थाने के पीपलवाड़ा गांव में आधी रात को शॉर्ट सर्किट से एक कच्चे छप्परपोश मकान में आग लगी और देखते ही देखते आग ने दो नाबालिग बहनों—14 वर्षीय प्रिया और 8 वर्षीय पूजा—की जान ले ली। हादसा इतना भयावह था कि दोनों बच्चियों के कई अंग आग की गर्मी से पिघल गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी जीभ का हिस्सा तक जलकर मुंह से बाहर आ गया था।

रात करीब 12 बजे घर में अचानक लगी चिंगारी ने पलभर में आग का रूप ले लिया। घर सूखे लकड़ी-बांस से बना फूस का था, इसलिए आग तेजी से फैल गई। उस समय घर में सिर्फ दोनों बहनें ही मौजूद थीं। उनके माता-पिता गंगापुर सिटी में धार्मिक कार्यक्रम में गए थे और दादा-दादी घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे।

जैसे ही आग लगने लगी, घर के अंदर से दोनों बच्चियों की चीखें गूंजने लगीं। दादा रामजीलाल और दादी रामेश्वरी जब घबराकर उठे तब तक आग पूरी तरह फैल चुकी थी। उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि कोई अंदर नहीं घुस सका।

बच्चियों के चाचा कमलेश और छोटिया नायक 30 फीट दूर एक अलग मकान में रहते हैं। चीखें सुनकर दोनों मौके पर दौड़े, पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग ने दोनों बच्चियों को बुरी तरह झोंक दिया था। घर के भीतर से लगातार उठती चीखें धीरे-धीरे कमजोर होती गईं और कुछ ही मिनटों में सब कुछ शांत हो गया।

बच्चियों को तुरंत मलारना डूंगर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर अमन ने बताया कि दोनों 90 प्रतिशत तक झुलस चुकी थीं।

आग की गर्मी इतनी तीव्र थी कि—

• उनके पैरों का हिस्सा पिघल गया,

• और जीभ का हिस्सा जलकर बाहर निकल आया था।

डॉक्टरों के अनुसार इतने गंभीर जलने के बाद बचने की कोई संभावना नहीं थी।

परिवार बेहद गरीब है। पिता रमेश नायक भगवान देवनारायण की फड़ पढ़ने का काम करते हैं। हादसे वाली रात वे अपनी पत्नी के साथ धार्मिक कार्यक्रम में गए थे। परिजनों के अनुसार रमेश के चार बेटियाँ और दो बेटे हैं। प्रिया तीसरी और पूजा पांचवें नंबर की संतान थी। हादसे में घर में बंधी 15 बकरियां भी जलकर मर गईं।

सुबह होते ही पूरे गांव में मातम फैल गया। पड़ोसी, रिश्तेदार और ग्रामीणों की आंखें नम थीं। घटना इतनी दर्दनाक थी कि कई लोग बच्चियों की हालत का जिक्र करते ही टूट गए। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बहनें हमेशा साथ रहती थीं, एक दूसरे को छोड़े बिना स्कूल जाती थीं। गांव के लोगों का कहना है कि अगर घर पक्का होता तो शायद यह हादसा इतना भीषण नहीं होता।

इस हादसे ने ग्रामीण इलाकों में बिजली सुरक्षा की खामियों को फिर सामने ला दिया है। गांव में कच्चे घरों में शॉर्ट सर्किट और आग लगने की घटनाएं आम हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों की न तो जांच होती है और न ही वायरिंग बदलने की कोई व्यवस्था। ग्रामीणों ने प्रशासन से परिवार को सहायता देने और गांव में बिजली सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है।

सवाई माधोपुर का पीपलवाड़ा गांव इस दर्दनाक घटना से उबर नहीं पा रहा है। दो कोमल बच्चियों का यूं चंद मिनटों में सबके सामने जिंदा जल जाना न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव के लिए ऐसा जख्म है, जो लंबे समय तक नहीं भर सकेगा।

