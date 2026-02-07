पहले बीड़ी पी,फिर उतार दिया मौत के घाट; राजस्थान में कर्ज चुकाने को लेकर हत्या

संक्षेप: राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में दिल दहला देने वाली हत्या का खुलासा हुआ है। चांदी के कड़े और सोने की ज्वेलरी लूटने के लिए एक पड़ोसी ने ही 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी।

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में दिल दहला देने वाली हत्या का खुलासा हुआ है। चांदी के कड़े और सोने की ज्वेलरी लूटने के लिए एक पड़ोसी ने ही 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने से पहले पूरे 10 दिन तक प्लानिंग की और कुल्हाड़ी को खेत में छुपाकर रखा। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना बौंली थाना क्षेत्र के कोड्याई गांव की है। 3 फरवरी को कमला देवी (75), पत्नी रामनिवास मीणा, रोज की तरह जंगल में बकरियां चराने के लिए घर से निकली थीं। उन्होंने पैरों में चांदी के भारी कड़े और गले में सोने-चांदी के गहने पहन रखे थे। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटीं तो परिजनों को चिंता हुई और उनकी तलाश शुरू की गई।

खोज के दौरान कमला देवी का शव गांव के पास एक खेत में पड़ा मिला। महिला का गला कटा हुआ था और दोनों पैरों के पंजे शव से कुछ दूरी पर पड़े थे। पैरों से करीब ढाई किलो चांदी के कड़े और गले में पहनी करीब 4 तोला सोने की ज्वेलरी गायब थी। बेटे की रिपोर्ट पर बौंली थाने में हत्या और लूट का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

घटनास्थल से मिली संदिग्ध बाइक एसपी अनिल कुमार ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। एएसपी नीलकमल मीणा के नेतृत्व में डीएसपी उमेश गुप्ता, ट्रेनी आरपीएस अमृता राठौड़ और बौंली थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सहित सवाई माधोपुर, मलारना डूंगर, खंडार और सूरवाल थानों की पुलिस, डीएसटी व साइबर टीम को जांच में लगाया गया।

जांच के दौरान घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक बाइक खड़ी मिली। बाइक की जांच करने पर वह मृतका के पड़ोसी रामलाल जोगी पुत्र गोपी जोगी की निकली। ग्रामीणों से पूछताछ में यह भी सामने आया कि वारदात के दिन रामलाल को आखिरी बार कमला देवी के साथ देखा गया था। इसके बाद पुलिस का शक और गहरा गया।

कर्ज चुकाने के लिए रची साजिश पुलिस ने रामलाल की तलाश शुरू की और उसे दतवास गांव से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की पूरी साजिश कबूल कर ली। एसपी अनिल कुमार ने बताया कि रामलाल के कमला देवी के परिवार से अच्छे संबंध थे। उसने कमला देवी के बेटे से करीब 2.5 लाख रुपये का कर्ज ले रखा था, जिसे वह चुकाने में असमर्थ था।

कर्ज से छुटकारा पाने के लिए रामलाल ने कमला देवी की ज्वेलरी लूटने का प्लान बनाया। इसके लिए उसने करीब 10 दिन पहले ही सरसों के खेत में कुल्हाड़ी छुपा दी थी और सही मौके का इंतजार कर रहा था।

पहले बीड़ी पी, फिर की हत्या घटना के दिन रामलाल बाइक लेकर कच्चे रास्ते से खेत के पास पहुंचा। उसने करीब एक किलोमीटर दूर बाइक खड़ी की और पैदल ही कमला देवी के पास पहुंच गया। आरोपी ने पहले उनके साथ बैठकर बीड़ी पी और भरोसा जीत लिया। मौका मिलते ही उसने कुल्हाड़ी से कमला देवी के सिर पर जोरदार वार किया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ीं।

इसके बाद आरोपी ने चांदी के कड़े निकालने के लिए दोनों पैरों के पंजे काट दिए। गहने निकालने के बाद उसने गला काटकर महिला की हत्या कर दी और सोने-चांदी की ज्वेलरी लेकर फरार हो गया।

अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा, शक हुआ गहरा पुलिस के अनुसार, रामलाल मृतका का करीबी होने के बावजूद अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, जिससे परिवार और ग्रामीणों को उस पर शक हुआ। घटनास्थल के पास उसकी बाइक मिलने और पूछताछ में मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।