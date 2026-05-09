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राजस्थान के सवाईमाधोपुर में मोबाइल के लालच में युवक की हत्या

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के कुंडेरा थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवक के अपहरण के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना उलियाना गांव की है, जहां मोबाइल को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। 

राजस्थान के सवाईमाधोपुर में मोबाइल के लालच में युवक की हत्या

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के कुंडेरा थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवक के अपहरण के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना उलियाना गांव की है, जहां मोबाइल को लेकर हुए विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। युवक का शव घर से करीब 10 किलोमीटर दूर सेलू चौराहे के आगे खाट का नाला इलाके में पेड़ के पास मिला।

परिवार शादी में गया था, घर पर थे दो भाई-बहन

मृतक की पहचान मनकुश मीणा (18) के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, शुक्रवार को परिवार के लोग एक शादी समारोह में गए हुए थे। घर पर मनकुश और उसकी बहन मौजूद थे। इसी दौरान यह पूरी वारदात हुई।

थार गाड़ी में आए युवक, मोबाइल को लेकर हुआ विवाद

परिजनों का आरोप है कि गांव के ही कुछ युवक बिना नंबर की थार गाड़ी में आए। इनमें सुरेंद्र, जितेंद्र, अंकित, अमित, भीम सिंह, प्रभुलाल और कमलेश शामिल थे। बताया जा रहा है कि इन लोगों और मनकुश के बीच मोबाइल को लेकर विवाद हुआ, जो बाद में झगड़े में बदल गया।

घर से किया गया अपहरण, जबरन ले गए साथ

विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने मनकुश को जबरन पकड़ लिया और उसे अपने साथ थार गाड़ी में ले गए। उस समय घर पर मौजूद उसकी बहन ने पूरी घटना देखी, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई।

रात में लौटे परिजनों को मिला अपहरण का पता

शाम को जब परिवार के लोग शादी से लौटे तो उन्हें बेटे के अपहरण की जानकारी मिली। परिजनों ने तुरंत फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद मिला। इसके बाद परिवार के लोग कुंडेरा थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई।

सुबह मिला शव, इलाके में मची सनसनी

शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सेलू चौराहे के आगे खाट का नाला इलाके में एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान मनकुश मीणा के रूप में की। शव की हालत देखकर इलाके में सनसनी फैल गई।

शरीर पर चोट के निशान, शर्ट भी गायब

परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे और उसकी शर्ट भी गायब थी। इससे साफ है कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। पुलिस ने शव को सवाई माधोपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

ऑनलाइन फ्रॉड एंगल भी जांच में शामिल

सीओ सिटी उदय सिंह मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर भी विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है।

नामजद आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।

परिवार में इकलौता बेटा था मनकुश

मनकुश अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी चार बहनें हैं, जिनमें तीन की शादी हो चुकी है। एक छोटी बहन अभी अविवाहित है। बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और गांव में शोक का माहौल है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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