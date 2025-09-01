rajasthan sawai madhopur lightning child death hanumangarh flood alert sikar sriganganagar roads flood राजस्थान: सवाई माधोपुर में बिजली गिरने से बच्ची की मौत, हनुमानगढ़ में बाढ़ का खतरा, सीकर-श्रीगंगानगर में बिगड़े हालात, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान में मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। रविवार रात से शुरू हुई बरसात ने सोमवार सुबह तक कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए।

Mon, 1 Sep 2025 10:07 AM
राजस्थान में मानसून सितंबर के पहले सप्ताह में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। रविवार रात से शुरू हुई बरसात ने सोमवार सुबह तक कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए। मौसम विभाग ने सोमवार को 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, जोधपुर, अलवर, झुंझुनूं, टोंक और जयपुर जिले के बस्सी व तूंगा ब्लॉक में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित की गई है।

जोधपुर में लगातार बारिश से सड़कों पर जलभराव हो गया है। सबसे बड़े अस्पताल मथुरादास माथुर हॉस्पिटल के बाहर पानी भर गया। यहां मरीजों और स्टाफ को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लिया जा रहा है। जिले में हालात बिगड़ने के कारण प्रशासन ने सभी स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर दिया। ओसियां के तिंवरी में मुख्य चौराहा तालाब में तब्दील हो गया। आसपास के गांवों में भी लोग आवागमन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

टोंक जिले में सोमवार सुबह से ही रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित कर दी। वहीं, बीसलपुर बांध का तीसरा गेट सोमवार सुबह बंद कर दिया गया। अब 2 गेटों से एक-एक मीटर खोलकर प्रति सेकेंड 12,020 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।

करौली जिले के हिंडौन सिटी में 30 फीट क्षमता वाला जगर बांध रविवार रात 20 साल बाद ओवरफ्लो हो गया। रविवार दोपहर तीन से छह बजे तक 36 मिमी बारिश दर्ज हुई थी। इससे पहले पिछले हफ्ते 83 मिमी बारिश हो चुकी थी। जून से अगस्त तक कुल 600 मिमी पानी गिर चुका है। लगातार हो रही बरसात और सहायक नदियों से आ रहे पानी के कारण बांध का स्तर बढ़ता रहा। सोमवार सुबह बांध का पानी कई गांवों से होकर गंभीर नदी में पहुंच गया।

सवाई माधोपुर में घर पर बिजली गिरने से टीवी ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई और सात लोग झुलस गए। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में भी बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। दौसा जिले में लालसोट में स्टंट कर रहा युवक बह गया, हालांकि कुछ देर बाद सुरक्षित निकल आया। वहीं, सिकंदरा में बिजली गिरने से एक महिला और बच्ची झुलस गई। सिरोही में बनास नदी में नहाने उतरे पांच युवक पानी में फंस गए, जिनमें से चार को बचा लिया गया जबकि एक युवक बह गया।

हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सभी को अपने-अपने कार्यस्थल पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।

सीकर जिले में भारी बारिश के बाद सड़कों पर डेढ़ फीट तक पानी भर गया। कई जगहों पर लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया। श्रीगंगानगर में सड़कें दरिया जैसी नजर आने लगीं। लगातार हो रही बरसात से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

मौसम विभाग ने सितंबर में भी सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। खासकर पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, झुंझुनूं, सीकर और जयपुर जिलों में ज्यादा बरसात होने की संभावना है। मानसून का अंतिम माह होने के बावजूद बारिश का असर कम नहीं हुआ है।

जयपुर जिले के बस्सी और तूंगा ब्लॉक में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एसडीएम ने कक्षा 1 से 12वीं तक के राजकीय और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। सीबीईओ बस्सी ने बताया कि रविवार शाम से लगातार बारिश हो रही है और सोमवार को भी भारी बरसात की चेतावनी दी गई है। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों की छुट्टी की गई, हालांकि स्टाफ को उपस्थिति दर्ज करानी होगी।

भारी बारिश ने पूरे राजस्थान में जनजीवन को प्रभावित किया है। कहीं बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो कहीं सड़कों पर पानी भर गया है। कई जगह बिजली गिरने से लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सितंबर के शुरुआती दिनों में पूर्वी राजस्थान में बरसात का असर और तेज रहेगा।

