राजस्थान के सवाई माधोपुर में बनास नदी बनी काल, 35 जिंदगियां आईं संकट में

संक्षेप: सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया। बनास नदी के तेज बहाव में यात्रियों से भरी बस फंस गई, लेकिन प्रशासन की तत्परता और स्थानीय लोगों की मदद से सभी 35 यात्रियों की जान बचा ली गई।

सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया। बनास नदी के तेज बहाव में यात्रियों से भरी बस फंस गई, लेकिन प्रशासन की तत्परता और स्थानीय लोगों की मदद से सभी 35 यात्रियों की जान बचा ली गई। यह घटना चौथ का बरवाड़ा से शिवाड़ जाने वाले रास्ते की देवली डीडायच रपट पर हुई, जहां पिछले कुछ दिनों से पानी का बहाव बढ़ जाने के कारण आवाजाही बंद थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार देर रात एक निजी बस चालक ने प्रशासन की चेतावनियों को दरकिनार करते हुए लगभग 35 यात्रियों से भरी बस को बनास नदी की रपट पर उतार दिया। पानी का बहाव काफी तेज था, लेकिन चालक ने जोखिम उठाते हुए बस को पार करने की कोशिश की। हालांकि, कुछ ही दूरी तय करने के बाद पानी का वेग इतना ज्यादा हो गया कि बस बीच मझधार में फंसकर बंद हो गई।

तेज बहाव के बीच बस हिलने लगी और उसमें सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। चारों ओर बहते पानी के बीच बस में सवार लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। कुछ यात्रियों ने मोबाइल की रोशनी से बाहर निकलने का रास्ता देखने की कोशिश की, लेकिन तेज धार के कारण कोई बाहर नहीं निकल सका।

घटना की जानकारी मिलते ही चौथ का बरवाड़ा पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और आपदा प्रबंधन टीम तुरंत मौके पर पहुंची। स्थिति गंभीर थी—बस आधी पानी में डूबी हुई थी और बहाव लगातार बढ़ रहा था। अधिकारियों ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

रेस्क्यू टीम ने JCB, ट्रैक्टर और लोडर की मदद से यात्रियों को एक-एक कर सुरक्षित बाहर निकाला। पूरे ऑपरेशन में करीब दो घंटे का समय लगा, लेकिन राहत की बात रही कि सभी 35 यात्रियों को सकुशल बचा लिया गया। वहीं, बस को अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका है क्योंकि पानी का बहाव लगातार बना हुआ है।

जानकारी के अनुसार, बस में सवार सभी यात्री जयपुर जिले की फागी तहसील के चित्तौड़ा गांव के निवासी थे। ये सभी लोग चौथ माता मंदिर में दर्शन करने आए थे और वापसी में शिवाड़ मार्ग से जयपुर लौट रहे थे। इससे पहले, उन्होंने रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भी दर्शन किए थे।

यात्रियों ने बताया कि दर्शन करने के बाद सभी बेहद खुश थे, लेकिन लौटते समय अचानक यह हादसा घट गया। “हम सबने सोचा कि पानी थोड़ा ही है, जल्दी पार कर लेंगे। पर कुछ ही पल में बस हिलने लगी और सब घबरा गए,” एक यात्री ने बताया।

इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि तेज बहाव या बरसात के दौरान किसी भी रपट या पुल को पार करने की कोशिश न करें। बीसलपुर बांध से पानी छोड़े जाने के कारण बनास नदी उफान पर है और कई निचले इलाकों में जलस्तर तेजी से बढ़ा है।

चौथ का बरवाड़ा थाने के अधिकारी ने बताया कि “हमने पहले ही इस मार्ग पर आवाजाही पर रोक लगाई थी, लेकिन कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर जान जोखिम में डाल देते हैं। शुक्र है कि सभी यात्रियों को समय रहते बचा लिया गया।”