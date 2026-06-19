राजस्थान सरकार ने हटाया ट्रांसफर बैन, किसे मिलेगी राहत और कौन रहेगा बाहर?

राज्य में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगी रोक को लेकर पिछले कई महीनों से कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच चर्चाएं चल रही थीं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से भी तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग की जा रही थी।

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने ट्रांसफर और पोस्टिंग पर लंबे समय से लगी रोक हटा दी है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 20 जून से 5 जुलाई 2026 तक तबादले और पदस्थापन किए जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों को राहत मिली है, जो लंबे समय से स्थानांतरण की उम्मीद लगाए बैठे थे।

सरकार की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक इस अवधि में विभागीय मंत्री अपने स्तर पर तथा मुख्यमंत्री की स्वीकृति से तबादला प्रस्तावों को मंजूरी दे सकेंगे। आदेश केवल राज्य सरकार के विभागों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न बोर्ड, निगम और स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

महिला और गंभीर बीमार कर्मचारियों को प्राथमिकता सरकार ने स्पष्ट किया है कि तबादलों में कुछ विशेष श्रेणियों के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें एकल महिला कर्मचारी, विधवा, परित्यक्ता और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारी शामिल हैं। कैंसर, हृदय रोग, मस्तिष्क संबंधी बीमारी, फेफड़ों की गंभीर बीमारी और किडनी रोग से ग्रसित कर्मचारियों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसे कर्मचारियों को पारिवारिक और चिकित्सकीय सुविधाओं के अनुसार स्थानांतरण की आवश्यकता होती है।

लंबे समय से था इंतजार राज्य में ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगी रोक को लेकर पिछले कई महीनों से कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच चर्चाएं चल रही थीं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से भी तबादलों पर लगी रोक हटाने की मांग की जा रही थी। सरकार के ताजा फैसले के बाद अब विभागों में तबादला सूची तैयार करने की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।

शिक्षा विभाग के ग्रेड थर्ड शिक्षकों को राहत नहीं हालांकि सरकार ने सभी कर्मचारियों को तबादलों की छूट नहीं दी है। आदेश में कुछ श्रेणियों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। शिक्षा विभाग में कार्यरत ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादले इस अवधि में नहीं किए जाएंगे। राज्य सरकार ने इन शिक्षकों पर पूर्व में लागू रोक को बरकरार रखा है। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षक अभी भी स्थानांतरण के लिए इंतजार करते रहेंगे।

चिकित्सा विभाग भी रहेगा बाहर सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित होने से बचाने के लिए चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को भी तबादला प्रक्रिया से अलग रखा है। आदेश के अनुसार नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर और चिकित्सा विभाग के अन्य कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की उपलब्धता बनाए रखना जरूरी है, इसलिए इस वर्ग को फिलहाल तबादलों से बाहर रखा गया है।

विभागों में बढ़ेगी हलचल ट्रांसफर बैन हटने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों में हलचल बढ़ने की संभावना है। कर्मचारी अपने पसंदीदा स्थानों पर तबादले के लिए आवेदन और प्रयास शुरू करेंगे, वहीं विभागीय स्तर पर भी रिक्त पदों और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। आगामी 5 जुलाई तक राज्य में बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है।