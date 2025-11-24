सर्दी में कमी, धुंध बरकरार,राजस्थान में कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से ऊपर

संक्षेप: राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी कड़ाके की सर्दी में अब कमी आनी शुरू हो गई है। उत्तरी हवाओं के साथ पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ने से रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में अगले 4–5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं

राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी कड़ाके की सर्दी में अब कमी आनी शुरू हो गई है। उत्तरी हवाओं के साथ पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ने से रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में अगले 4–5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और इसी तरह का मौसमी मिजाज बना रहेगा। तापमान में भी कोई महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव नहीं होने की संभावना जताई गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ 6 शहरों में ही रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान फतेहपुर में 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह फतेहपुर में न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री के आसपास बना हुआ था, लेकिन उत्तरी हवाएं कमजोर होने से इसमें लगभग 2 डिग्री का इजाफा हुआ है।

फतेहपुर के अलावा सीकर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री, दौसा में 9.3, चूरू में 9.1, नागौर में 8.9, जालौर में 8.6 और लूनकरणसर (बीकानेर) में 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ी पर्यटन स्थल माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान बना रहा।

रविवार को प्रदेश के कई जिलों में धुंध का असर देखने को मिला। अलवर, जयपुर, दौसा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और गंगानगर समेत कई स्थानों पर स्मॉग की वजह से धूप कमजोर पड़ी। इसके चलते दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया।

बीकानेर में अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 30 डिग्री, कोटा में 27.5 डिग्री, चूरू में 28.6 डिग्री, गंगानगर में 27.5 डिग्री, नागौर में 28.1 डिग्री, जयपुर में 27.2 डिग्री, अजमेर में 27.1 डिग्री और अलवर में 28.2 डिग्री दर्ज हुआ। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। रविवार को प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य के करीब रहा।

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान तक सीमित रूप से पहुंच रहा है। इसी कारण राज्य में तेज सर्द हवाओं का असर कम हुआ है। अगले कुछ दिनों तक रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी जारी रह सकती है, जबकि दिन का तापमान लगभग स्थिर रहने की संभावना है।

राजस्थान के कई जिलों में अभी भी हल्की धुंध और स्मॉग बने रहने के आसार हैं, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ होने की उम्मीद है। किसानों के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि तापमान स्थिर रहने से फसलों पर पाला पड़ने की संभावना कम हो जाएगी।