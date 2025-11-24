Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan sardi kami fog districts temperature
सर्दी में कमी, धुंध बरकरार,राजस्थान में कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से ऊपर

सर्दी में कमी, धुंध बरकरार,राजस्थान में कई जिलों में तापमान 10 डिग्री से ऊपर

संक्षेप:

राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी कड़ाके की सर्दी में अब कमी आनी शुरू हो गई है। उत्तरी हवाओं के साथ पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ने से रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में अगले 4–5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं

Mon, 24 Nov 2025 09:52 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से जारी कड़ाके की सर्दी में अब कमी आनी शुरू हो गई है। उत्तरी हवाओं के साथ पश्चिमी हवाओं का असर बढ़ने से रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में अगले 4–5 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा और इसी तरह का मौसमी मिजाज बना रहेगा। तापमान में भी कोई महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव नहीं होने की संभावना जताई गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ 6 शहरों में ही रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान फतेहपुर में 7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह फतेहपुर में न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री के आसपास बना हुआ था, लेकिन उत्तरी हवाएं कमजोर होने से इसमें लगभग 2 डिग्री का इजाफा हुआ है।

फतेहपुर के अलावा सीकर में न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री, दौसा में 9.3, चूरू में 9.1, नागौर में 8.9, जालौर में 8.6 और लूनकरणसर (बीकानेर) में 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ी पर्यटन स्थल माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थान बना रहा।

रविवार को प्रदेश के कई जिलों में धुंध का असर देखने को मिला। अलवर, जयपुर, दौसा, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और गंगानगर समेत कई स्थानों पर स्मॉग की वजह से धूप कमजोर पड़ी। इसके चलते दिन का अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया।

बीकानेर में अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 30 डिग्री, कोटा में 27.5 डिग्री, चूरू में 28.6 डिग्री, गंगानगर में 27.5 डिग्री, नागौर में 28.1 डिग्री, जयपुर में 27.2 डिग्री, अजमेर में 27.1 डिग्री और अलवर में 28.2 डिग्री दर्ज हुआ। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। रविवार को प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य के करीब रहा।

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान तक सीमित रूप से पहुंच रहा है। इसी कारण राज्य में तेज सर्द हवाओं का असर कम हुआ है। अगले कुछ दिनों तक रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी जारी रह सकती है, जबकि दिन का तापमान लगभग स्थिर रहने की संभावना है।

राजस्थान के कई जिलों में अभी भी हल्की धुंध और स्मॉग बने रहने के आसार हैं, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ होने की उम्मीद है। किसानों के लिए यह राहत की खबर है, क्योंकि तापमान स्थिर रहने से फसलों पर पाला पड़ने की संभावना कम हो जाएगी।

कुल मिलाकर, राजस्थान में सर्दी का असर भले ही कम हुआ हो, लेकिन धुंध और स्मॉग अभी भी चुनौती बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेशवासियों को ठंड से हल्की राहत मिलती रहेगी और तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Winter Season

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।