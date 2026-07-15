राजस्थान के सांवलियाजी मंदिर में VIP गेट तोड़कर घुसे युवक, गार्ड्स से मारपीट; कपड़े फाड़े
सुबह भीड़ अधिक होने के कारण कुछ समय तक इसी गेट से दर्शन कराए गए, लेकिन बाद में व्यवस्था बनाए रखने के लिए VIP गेट से प्रवेश अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।
राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में अमावस्या के दिन दर्शन के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ श्रद्धालु VIP गेट से जबरन प्रवेश करने पर अड़ गए। मंदिर प्रशासन के रोकने पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने गेट पर लकड़ी से हमला कर दिया, ताला तोड़कर अंदर घुस गए और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्डों के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान एक गार्ड के कपड़े तक फाड़ दिए गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
मामला चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया थाना क्षेत्र स्थित विश्व प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर का है। घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है। हंगामा कर रहे चार लोगों को मंदिर के सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों ने घेरकर पकड़ लिया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया।
अमावस्या पर उमड़ी थी भारी भीड़
मंगलवार को अमावस्या होने के कारण सांवलिया सेठ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए कतारों में खड़े थे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर प्रशासन लगातार व्यवस्था संभाल रहा था।
मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव ने बताया कि हरिजन मोहल्ला स्थित VIP प्रवेश द्वार सामान्य श्रद्धालुओं के लिए नहीं है। इस गेट का उपयोग मंदिर कर्मचारियों, अधिकारियों और मंदिर मंडल के पदाधिकारियों के आने-जाने के लिए किया जाता है। हालांकि, भीड़ अधिक होने पर कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं को भी इसी गेट से प्रवेश दिया जाता है।
सुबह भीड़ अधिक होने के कारण कुछ समय तक इसी गेट से दर्शन कराए गए, लेकिन बाद में व्यवस्था बनाए रखने के लिए VIP गेट से प्रवेश अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।
गेट बंद होते ही शुरू हुआ विवाद
प्रशासन के अनुसार, गेट बंद होने के कुछ ही देर बाद एक व्यक्ति VIP गेट से अंदर जाने की जिद पर अड़ गया। सुरक्षाकर्मियों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। देखते ही देखते उसके साथ मौजूद कुछ अन्य लोग भी वहां पहुंच गए।
आरोप है कि उन्होंने पहले सुरक्षाकर्मियों से बहस की, फिर गाली-गलौज शुरू कर दी। मामला यहीं नहीं रुका। कुछ लोगों ने लकड़ी उठाकर गेट पर वार करना शुरू कर दिया और जबरन अंदर घुसने की कोशिश की।
ताला तोड़कर परिसर में घुसे
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हंगामा कर रहे लोगों ने VIP गेट का ताला तोड़ दिया और जबरन मंदिर परिसर में प्रवेश कर गए। उन्हें रोकने पहुंचे सुरक्षा गार्डों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की गई।
इस दौरान एक गार्ड को गंभीर चोटें आईं, जबकि दूसरे गार्ड की यूनिफॉर्म फाड़ दी गई। मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, अन्य सुरक्षाकर्मी और मंदिर कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और स्थिति को संभाल लिया।
सुरक्षाकर्मियों ने चार लोगों को दबोचा
घटना के दौरान मंदिर कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों ने काफी मशक्कत के बाद हंगामा कर रहे चार लोगों को पकड़ लिया। इसके बाद तुरंत मंडफिया थाना पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। मंदिर प्रशासन की ओर से सुरक्षा गार्ड प्रहलाद गाडरी ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और वायरल वीडियो के आधार पर भी घटनाक्रम की पड़ताल की जा रही है।
दर्शन व्यवस्था पर नहीं पड़ा असर
मंदिर प्रशासन का कहना है कि घटना के बावजूद बाकी श्रद्धालुओं के दर्शन प्रभावित नहीं होने दिए गए। सुरक्षाकर्मियों और कर्मचारियों ने तत्काल स्थिति को नियंत्रित कर लिया, जिससे कतार में लगे हजारों श्रद्धालु शांतिपूर्वक दर्शन करते रहे।
अधिकारियों के अनुसार, भीड़भाड़ वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाता है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके।
मंदिर प्रशासन की अपील
मंदिर मंडल अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव ने कहा कि मंदिर प्रशासन हमेशा श्रद्धालुओं की सुविधा और सम्मान का पूरा ध्यान रखता है। कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी श्रद्धालुओं के साथ विनम्र व्यवहार किया जाए।
उन्होंने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों की ऐसी हरकतें न केवल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती हैं, बल्कि अन्य श्रद्धालुओं को भी परेशानी में डालती हैं। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की कि दर्शन के दौरान धैर्य रखें, कर्मचारियों का सहयोग करें और मंदिर की मर्यादा का पालन करें। मंदिर प्रशासन ने साफ किया है कि व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।