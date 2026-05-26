राजस्थान में सांवलियाजी मार्ग पर बस पलटी, 1 की मौत, 20 घायल
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंगलवार (26 मई) सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। श्री सांवलियाजी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस भादसोड़ा क्षेत्र में पलट गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई,
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंगलवार (26 मई) सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। श्री सांवलियाजी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस भादसोड़ा क्षेत्र में पलट गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। घायलों में बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।
सुबह 5:30 बजे हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, सभी श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से निजी बस में सवार होकर श्री सांवलियाजी मंदिर के लिए रवाना हुए थे। सुबह करीब 5:30 बजे जब बस भादसोड़ा क्षेत्र के बागुंड-भादसोड़ा नेशनल हाईवे से गुजर रही थी, तभी अचानक हादसा हो गया। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।
तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक बना हादसे की वजह
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस तेज गति से चल रही थी। इसी दौरान अचानक एक वाहन सामने आने पर बस चालक ने जोर से ब्रेक लगा दिया। अचानक ब्रेक लगाने से बस का संतुलन बिगड़ गया और वह हाईवे पर पलट गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि बस में बैठे श्रद्धालुओं को संभलने का मौका नहीं मिला।
मौके पर पहुंचीं एंबुलेंस, घायलों को अस्पताल पहुंचाया
हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। राहत कार्य के लिए 4 से 5 एंबुलेंस लगाई गईं और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती उपचार के लिए सभी घायलों को भादसोड़ा अस्पताल ले जाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने भी बचाव कार्य में मदद की और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला।
कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर, उदयपुर रेफर
घायलों में कुछ श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि कुछ को बेहतर इलाज के लिए उदयपुर भेजा जा रहा है। डॉक्टरों की टीम घायलों की निगरानी कर रही है।
मेवाड़ एक्सप्रेस से पहुंचे थे श्रद्धालु
बताया जा रहा है कि श्रद्धालु सुबह मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन से उदयपुर पहुंचे थे। वहां से वे सड़क मार्ग के जरिए श्री सांवलियाजी मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे। बस में सवार अधिकतर श्रद्धालु उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं, घायलों में राजस्थान के बारां जिले का एक श्रद्धालु भी शामिल है।
प्रशासन ने शुरू की जांच
हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुर्घटना के कारणों और बस की स्थिति की जांच कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि बस निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन कर रही थी या नहीं। फिलहाल राहत और उपचार कार्य प्राथमिकता पर रखा गया है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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