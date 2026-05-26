राजस्थान में सांवलियाजी मार्ग पर बस पलटी, 1 की मौत, 20 घायल

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंगलवार (26 मई) सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। श्री सांवलियाजी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस भादसोड़ा क्षेत्र में पलट गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई,

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मंगलवार (26 मई) सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। श्री सांवलियाजी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस भादसोड़ा क्षेत्र में पलट गई। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। घायलों में बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

सुबह 5:30 बजे हुआ हादसा जानकारी के अनुसार, सभी श्रद्धालु रेलवे स्टेशन से निजी बस में सवार होकर श्री सांवलियाजी मंदिर के लिए रवाना हुए थे। सुबह करीब 5:30 बजे जब बस भादसोड़ा क्षेत्र के बागुंड-भादसोड़ा नेशनल हाईवे से गुजर रही थी, तभी अचानक हादसा हो गया। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।

तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक बना हादसे की वजह प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बस तेज गति से चल रही थी। इसी दौरान अचानक एक वाहन सामने आने पर बस चालक ने जोर से ब्रेक लगा दिया। अचानक ब्रेक लगाने से बस का संतुलन बिगड़ गया और वह हाईवे पर पलट गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि बस में बैठे श्रद्धालुओं को संभलने का मौका नहीं मिला।

मौके पर पहुंचीं एंबुलेंस, घायलों को अस्पताल पहुंचाया हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। राहत कार्य के लिए 4 से 5 एंबुलेंस लगाई गईं और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती उपचार के लिए सभी घायलों को भादसोड़ा अस्पताल ले जाया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने भी बचाव कार्य में मदद की और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला।

कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर, उदयपुर रेफर घायलों में कुछ श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि कुछ को बेहतर इलाज के लिए उदयपुर भेजा जा रहा है। डॉक्टरों की टीम घायलों की निगरानी कर रही है।

मेवाड़ एक्सप्रेस से पहुंचे थे श्रद्धालु बताया जा रहा है कि श्रद्धालु सुबह मेवाड़ एक्सप्रेस ट्रेन से उदयपुर पहुंचे थे। वहां से वे सड़क मार्ग के जरिए श्री सांवलियाजी मंदिर के दर्शन के लिए निकले थे। बस में सवार अधिकतर श्रद्धालु उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं, घायलों में राजस्थान के बारां जिले का एक श्रद्धालु भी शामिल है।