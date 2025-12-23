Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan sand mafia police action sho suspended
बजरी माफिया- पुलिस सांठगांठ पर हाईलेवल एक्शन; राजस्थान में 5 SHO सस्पेंड, 6 थानाधिकारी लाइन हाजिर

बजरी माफिया- पुलिस सांठगांठ पर हाईलेवल एक्शन; राजस्थान में 5 SHO सस्पेंड, 6 थानाधिकारी लाइन हाजिर

संक्षेप:

राजस्थान में बजरी माफिया और पुलिस अधिकारियों की कथित मिलीभगत को लेकर पुलिस मुख्यालय ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की है। जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में अवैध बजरी खनन, परिवहन और भंडारण को नजरअंदाज करने वाले थाना प्रभारियों पर गाज गिरी है।

Dec 23, 2025 10:29 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान में बजरी माफिया और पुलिस अधिकारियों की कथित मिलीभगत को लेकर पुलिस मुख्यालय ने अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की है। जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में अवैध बजरी खनन, परिवहन और भंडारण को नजरअंदाज करने वाले थाना प्रभारियों पर गाज गिरी है। पुलिस मुख्यालय ने 5 थानों के SHO को सस्पेंड किया है, जबकि 6 थानों के SHO को लाइन हाजिर कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय की सतर्कता शाखा (विजिलेंस ब्रांच) द्वारा 18 और 19 दिसंबर को चलाए गए राज्यव्यापी डिकॉय ऑपरेशन के बाद की गई है। इस ऑपरेशन में सामने आया कि कई थानों में बजरी के अवैध कारोबार को रोकने में न केवल लापरवाही बरती जा रही थी, बल्कि ड्यूटी के प्रति गंभीर उदासीनता भी देखने को मिली।

पुलिस मुख्यालय में एडीजी एस. सेंगाथिर ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ यह अब तक की सबसे बड़ी और सख्त कार्रवाई है। मुख्यालय के निर्देश पर 11 विशेष टीमों का गठन किया गया, जिन्होंने 18 और 19 दिसंबर को प्रदेश के विभिन्न जिलों में गुप्त रूप से डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम दिया।

टीमों में शामिल पुलिसकर्मी आम नागरिक बनकर थानों, नाकाबंदी स्थलों और गश्त व्यवस्था का जायजा लेते रहे। इस दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई जगहों पर बजरी के अवैध परिवहन को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा था। कहीं नाकाबंदी केवल कागजों में दिखी, तो कहीं गश्त व्यवस्था पूरी तरह फेल नजर आई।

डिकॉय ऑपरेशन और जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने 21 दिसंबर को सख्त कदम उठाया। जयपुर (साउथ) के शिवदासपुरा थाना, टोंक के पीपलू और बरौनी थाना, अजमेर के पीसांगन थाना और धौलपुर के कोतवाली थाना के SHO को सस्पेंड कर दिया गया।

इसके अलावा भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाना, कोटा के कुन्हाड़ी और नांता थाना, दौसा के लालसोट थाना, चित्तौड़गढ़ के गंगरार थाना और जोधपुर (वेस्ट) के लूणी थाना के SHO को लाइन हाजिर किया गया है। इन सभी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं।

डिकॉय ऑपरेशन में दोषी पाए गए 11 थानों के 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय ने आईजी जयपुर, कोटा, भरतपुर और अजमेर रेंज को निर्देश दिए हैं कि संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

एडीजी एस. सेंगाथिर ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस मुख्यालय ने सख्त संदेश दिया है कि प्रदेश में बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण में किसी भी पुलिसकर्मी की मिलीभगत या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी जिलों के एसपी को निर्देशित किया गया है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ त्वरित और प्रभावी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि इससे पहले नवंबर महीने में भी सतर्कता शाखा ने एक व्यापक डिकॉय अभियान चलाया था। उस दौरान जीरो FIR दर्ज नहीं करने, परिवादियों से दुर्व्यवहार, साइबर अपराध की शिकायतों पर ढिलाई, एसपी कार्यालय में प्राप्त परिवादों की जांच, थाना अधिकारियों की गश्त प्रणाली और महिला डेस्क पर आने वाली महिलाओं के साथ संवेदनहीन व्यवहार जैसे मुद्दों की भी गहन पड़ताल की गई थी।

पुलिस मुख्यालय की यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि अवैध बजरी कारोबार और उसमें संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Bhajan Lal Sharma Rajasthan BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।