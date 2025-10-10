rajasthan sanchore jalore kalupura husband kills wife jumps in tank राजस्थान में पति ने हथौड़े से की पत्नी की हत्या फिर टांके में कूदकर दी जान, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान में पति ने हथौड़े से की पत्नी की हत्या फिर टांके में कूदकर दी जान

राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के कालूपुरा गांव में गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। घर में अचानक हुई कहासुनी ने एक खुशहाल परिवार की पूरी दुनिया पलभर में उजाड़ दी।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर Fri, 10 Oct 2025 04:32 PM
राजस्थान के जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के कालूपुरा गांव में गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। घर में अचानक हुई कहासुनी ने एक खुशहाल परिवार की पूरी दुनिया पलभर में उजाड़ दी। पति ने गुस्से में आकर पत्नी की हथौड़े से हत्या कर दी और फिर खुद पानी के टांके में कूदकर जान दे दी। यह वही टांका है, जिसमें आरोपी पति कुछ समय पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका था।

घटना शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान वागाराम पुत्र सुखराम बिश्नोई और उसकी पत्नी बाबू देवी के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर देर रात सांचौर एएसपी, डीएसपी और थानाधिकारी देवेंद्र सिंह कच्छवाह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों शवों को सांचौर अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया है। शुक्रवार को पोस्टमॉर्टम होगा।

थानाधिकारी देवेंद्र सिंह कच्छवाह के अनुसार, वागाराम और उसकी पत्नी बाबू देवी के बीच गुरुवार शाम किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वागाराम आपा खो बैठा। गुस्से में उसने पास में रखा हथौड़ा उठाया और पत्नी के सिर पर वार कर दिया। पहला वार लगते ही बाबू देवी जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद वागाराम ने लगातार कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या के बाद वागाराम घर से बाहर निकला और पास में बने पानी के टांके में कूद गया। कुछ ही देर में उसकी भी डूबने से मौत हो गई।

परिजनों ने बताया कि वागाराम पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अस्थिर था। वह घरवालों से अक्सर झगड़ा करता था और अजीब व्यवहार करता था। लगभग एक महीने पहले भी उसने इसी टांके में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन परिवार ने समय रहते उसे बचा लिया था।

गुरुवार को जब घटना हुई, उस समय घर में केवल पति-पत्नी ही मौजूद थे। परिवार के अन्य सदस्य पास के खेत में गए हुए थे। लौटने पर उन्होंने घर के अंदर लहूलुहान हालत में बाबू देवी को और बाहर टांके में वागाराम की लाश तैरती देखी।

इस हृदयविदारक घटना का एक और दर्दनाक पहलू यह है कि वागाराम के बेटे की शादी 18 दिन बाद यानी 28 अक्टूबर को तय थी। घर में सजावट और तैयारी चल रही थी। परिवार रिश्तेदारों को बुलाने की योजनाएं बना रहा था।

लेकिन इस हादसे ने सब कुछ खत्म कर दिया। रिश्तेदारों के फोन अब शादी की बधाई के लिए नहीं, बल्कि शोक जताने के लिए आ रहे हैं। गांव में माहौल गमगीन है।

फिलहाल परिजनों की ओर से कोई लिखित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस ने हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है।

थानाधिकारी कच्छवाह ने बताया कि मौके से हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा बरामद कर लिया गया है। प्राथमिक जांच में मानसिक तनाव और घरेलू विवाद को प्रमुख कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है।

