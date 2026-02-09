राजस्थान संपर्क पोर्टल रिपोर्ट में छोटे जिलों का धमाका! सुशासन की रेस में आंकड़ों ने खोली प्रशासन की परतें
राजस्थान में सुशासन के दावों के बीच राजस्थान संपर्क पोर्टल के ताजा आंकड़ों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिन जिलों को संसाधनों की कमी और सीमित स्टाफ के कारण अक्सर कमजोर माना जाता रहा
राजस्थान में सुशासन के दावों के बीच राजस्थान संपर्क पोर्टल के ताजा आंकड़ों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिन जिलों को संसाधनों की कमी और सीमित स्टाफ के कारण अक्सर कमजोर माना जाता रहा, वही छोटे जिले शिकायत निस्तारण में बड़े महानगरों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट सामने आते ही प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
23 मार्च से 31 दिसंबर 2025 के बीच दर्ज शिकायतों के विश्लेषण में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है—सवाई माधोपुर जैसे छोटे जिले ने दक्षता के मामले में राजधानी जयपुर को भी पीछे छोड़ दिया है।
छोटे जिलों की ‘बड़ी’ जीत, सवाई माधोपुर बना मॉडल
रिपोर्ट के मुताबिक, सवाई माधोपुर ने प्रदेशभर में शिकायत निस्तारण में पहला स्थान हासिल किया है। जिले में कुल 88,605 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 84,363 का समाधान कर दिया गया। यानी निस्तारण दर 95.21%—जो अपने आप में एक रिकॉर्ड मानी जा रही है।
सवाई माधोपुर के बाद
भरतपुर ने 95.16% निस्तारण दर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया।
अलवर ने 94.87% के साथ मजबूत पकड़ दिखाई।
टोंक और भीलवाड़ा भी 94.9% से अधिक निस्तारण दर के साथ टॉप परफॉर्मर्स की सूची में शामिल रहे।
प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि इन जिलों में कड़ी मॉनिटरिंग, त्वरित सत्यापन और सीधे निर्णय लेने की प्रक्रिया ने परिणाम बदल दिए।
‘महानगर’ क्यों रह गए पीछे? जयपुर की चिंता बढ़ी
आंकड़े बताते हैं कि बड़े शहरों का बोझ अब उनकी कमजोरी बनता जा रहा है।
जयपुर, जहां प्रदेश में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज होती हैं, निस्तारण प्रतिशत के मामले में 93.56% पर ही सिमट गया।
जयपुर में फिलहाल 18,536 शिकायतें लंबित हैं—जो राज्य में सबसे ज्यादा हैं।
जोधपुर की निस्तारण दर 93.91% रही।
कोटा और सीकर भी करीब 94% के आसपास अटके रहे।
विशेषज्ञ मानते हैं कि अधिक जनसंख्या, जटिल प्रशासनिक ढांचा और शिकायतों की बाढ़ बड़े जिलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का दावा: ‘देश के लिए मॉडल है पोर्टल’
राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान संपर्क पोर्टल को देशभर के लिए उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस प्रणाली की निगरानी करते हैं, जिससे जवाबदेही बनी रहती है।
मुख्य सचिव के मुताबिक
औसत निपटान समय सिर्फ 14 दिन है।
नागरिक संतुष्टि स्तर करीब 63% दर्ज किया गया है।
हर महीने 2.5 से 3 लाख शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है।
दैनिक निस्तारण दर 10,000 से अधिक है।
हालांकि, आंकड़े यह भी इशारा कर रहे हैं कि संतुष्टि स्तर अभी भी सुधार की मांग करता है।
अब शहरी जिलों पर ‘स्पेशल फोकस’, AI से बदलेगी तस्वीर
मुख्य सचिव ने संकेत दिए हैं कि अब प्रशासनिक सुधार विभाग (DAR) की नजर जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े शहरी जिलों पर होगी। आगामी रणनीति में—
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए शिकायतों की बेहतर कैटेगराइजेशन,
शिकायत निवारण अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण,
और इंटेलिजेंट डैशबोर्ड के माध्यम से समस्याओं की जड़ (Root Cause) पहचानने की योजना शामिल है।
विशेषज्ञों की दो टूक: संख्या नहीं, प्रतिशत ही असली पैमाना
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि कुल शिकायतों की संख्या से जिले की कार्यक्षमता तय नहीं की जा सकती। असली पैमाना है—प्रतिशत आधारित निस्तारण दर। यही बताती है कि जिला नई शिकायतों के साथ कदम से कदम मिलाकर कितना प्रभावी काम कर रहा है।
छोटे जिलों में टाइट सुपरविजन और क्विक डिसीजन ने साबित कर दिया है कि अगर सिस्टम चुस्त हो, तो संसाधनों की कमी भी बाधा नहीं बनती।
अब सवाल यही है—क्या बड़े जिले छोटे जिलों से सबक लेकर अपनी रफ्तार बढ़ा पाएंगे, या सुशासन की यह दौड़ यूं ही छोटे जिलों के नाम रहेगी?
