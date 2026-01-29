राजस्थान: ये दुनिया मुझे पसंद नहीं… छपरे में फंदे से लटके मिले युवक-युवती, दीवार पर मिला सुसाइड नोट

संक्षेप: राजस्थान के सलूंबर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां झल्लारा थाना क्षेत्र में एक युवक और युवती के शव महुए के पेड़ से फंदे पर लटके मिले। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

राजस्थान के सलूंबर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां झल्लारा थाना क्षेत्र में एक युवक और युवती के शव महुए के पेड़ से फंदे पर लटके मिले। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला माना है, जिसमें सामाजिक कारणों से रिश्ता सफल नहीं हो पाने की आशंका जताई जा रही है।

खेत के छपरे में मिला सुसाइड नोट घटना के बाद परिजनों को खेत में बने एक छपरे की दीवार पर लिखा सुसाइड नोट मिला, जिसे युवक ने आत्महत्या से पहले लिखा बताया जा रहा है। सुसाइड नोट में युवक ने लिखा

“ये दुनिया मुझे पसंद नहीं, मैं अपनी मर्जी से मरा हूं। किसी की कोई गलती नहीं है। हम याद तो आएंगे, पर लौटकर नहीं आएंगे… मुझे माफ करना।”

इस नोट के मिलने के बाद परिजन और ग्रामीण सकते में आ गए। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

पेड़ से लटके मिले युवक-युवती के शव यह मामला सलूंबर जिले के झल्लारा थाना क्षेत्र का है। ग्रामीणों ने सुबह खेतों की ओर जाते समय महुए के पेड़ से युवक और युवती के शव फंदे पर लटके देखे। देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

मौके पर पहुंची पुलिस सूचना पर भबराना पुलिस चौकी इंचार्ज एएसआई पूंजी लाल मीणा और झल्लारा थाना अधिकारी जय किशन फुलवारिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। इसके बाद ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को पेड़ से नीचे उतारा गया।

जिला अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों शवों को सलूंबर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। इस दौरान अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा।

एक ही गांव और एक ही गोत्र के बताए जा रहे पुलिस के अनुसार युवक और युवती एक ही गांव के निवासी थे। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि दोनों एक ही परिवार और एक ही गोत्र से संबंधित बताए जा रहे हैं। ऐसे में सामाजिक कारणों से उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया गया होगा, इसी तनाव के चलते दोनों ने यह कदम उठाया हो, ऐसी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह केवल प्रारंभिक अनुमान है और सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है।

परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज पुलिस ने बताया कि परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सुसाइड नोट, घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्य और परिजनों व ग्रामीणों के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी और किन परिस्थितियों में उन्होंने यह निर्णय लिया।

इलाके में शोक का माहौल इस घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में शोक का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों सामान्य स्वभाव के थे और किसी को अंदेशा नहीं था कि वे ऐसा कदम उठा लेंगे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच में सहयोग करें।