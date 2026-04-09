राजस्थान के सलूंबर में 8 मासूमों की मौत का क्या है सच? पढ़िए रहस्यमयी मौत की पूरी कहानी
राजस्थान के सलूंबर जिले से आई यह खबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन परिवारों की टूटी दुनिया की कहानी है, जिनके घरों में कुछ दिनों पहले तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। अब वही घर खामोश हैं। बीते दिनों में यहां 8 बच्चों की मौत हो चुकी है
राजस्थान के सलूंबर जिले से आई यह खबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन परिवारों की टूटी दुनिया की कहानी है, जिनके घरों में कुछ दिनों पहले तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। अब वही घर खामोश हैं। बीते दिनों में यहां 8 बच्चों की मौत हो चुकी है और सबसे डरावनी बात यह है कि अब तक कोई नहीं जानता कि आखिर इन मासूमों की जान किसने ली।
एक जैसी कहानी, अलग-अलग घर
इन मौतों में एक अजीब समानता सामने आ रही है। लगभग सभी बच्चे रात को सामान्य तरीके से खाना खाकर सोए थे। लेकिन देर रात या अगली सुबह उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई उल्टी, बुखार, ऐंठन जैसे लक्षण दिखे और देखते ही देखते उनकी जान चली गई।
परिजन बताते हैं कि बच्चों ने आखिरी वक्त में ज्यादा कुछ कहा भी नहीं बस चुपचाप हालत बिगड़ती चली गई। यह खामोशी अब पूरे इलाके में डर बनकर फैल चुकी है।
इलाज से पहले ही टूट गई उम्मीद
इन मौतों के पीछे एक बड़ी वजह समय पर इलाज नहीं मिल पाना भी सामने आ रही है। सलूंबर के लसाड़िया और धरियावाद जैसे इलाकों में सड़कें बेहद खराब हैं। 20 किलोमीटर का सफर तय करने में एक घंटे से ज्यादा लग जाता है।
हालात ऐसे हैं कि 108 एंबुलेंस तक इन गांवों में आने से मना कर देती है। मजबूरी में परिजन प्राइवेट गाड़ियों का सहारा लेते हैं और इसी देरी में कई बच्चों की सांसें थम गईं।
अस्पतालों का लंबा सफर, लेकिन मंजिल नहीं
कई मामलों में बच्चों को पहले स्थानीय अस्पताल, फिर जिला अस्पताल और फिर उदयपुर रेफर किया गया। लेकिन यह लंबी मेडिकल चेन भी उनकी जान नहीं बचा सकी।
एक पिता ने तो 5 दिन के अंदर अपने दो बेटों को खो दिया। उन्होंने बताया कि दोनों बच्चों को अलग-अलग समय पर एक जैसे लक्षण हुए और दोनों को बचाया नहीं जा सका। यह दर्द सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे इलाके का बन चुका है।
अंधविश्वास भी बना कारण
इस त्रासदी में एक और चिंताजनक पहलू सामने आया अंधविश्वास। एक बच्ची को अस्पताल ले जाने की बजाय परिजन उसे ‘भोपा’ के पास ले गए, जिसने ठीक होने का भरोसा दिया। लेकिन इलाज की जगह इंतजार मिला, और आखिरकार बच्ची की जान चली गई।
यह घटना बताती है कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के साथ-साथ जागरूकता की कमी भी कितनी भारी पड़ सकती है।
नेटवर्क और स्वास्थ्य ढांचे की कमी
इलाके में मोबाइल नेटवर्क तक ढंग से काम नहीं करता। ऐसे में समय पर एंबुलेंस बुलाना या डॉक्टर से संपर्क करना मुश्किल हो जाता है।
हैरानी की बात यह है कि करीब 35 किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। गांवों में झोलाछाप डॉक्टर ही इलाज का पहला सहारा हैं।
पोस्टमॉर्टम नहीं, रहस्य और गहरा
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मौत की वजह क्या है? लेकिन इसका जवाब मिलना और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि किसी भी बच्चे का पोस्टमॉर्टम नहीं कराया गया।
न तो परिजनों ने इसके लिए सहमति दी, और न ही प्रशासन समय रहते इसे अनिवार्य बना पाया। ऐसे में यह रहस्य और गहराता जा रहा है कि यह कोई बीमारी है, संक्रमण है या कुछ और।
प्रशासन की कोशिशें, लेकिन जवाब अभी भी दूर
प्रशासन अब घर-घर सर्वे कर रहा है, बच्चों के सैंपल लिए जा रहे हैं और बीमार मिलने पर अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। लेकिन अब तक किसी ठोस कारण का पता नहीं चल पाया है।
सबसे बड़ा सवाल: जिम्मेदार कौन?
क्या यह सिर्फ एक बीमारी है?
या फिर खराब सड़कें, कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था, नेटवर्क की कमी और जागरूकता का अभाव इन सबने मिलकर 8 जिंदगियां छीन लीं?
सलूंबर की यह घटना सिर्फ एक जिले की नहीं, बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई को सामने लाती है।
क्योंकि यहां सवाल सिर्फ मौत का नहीं, सिस्टम की खामियों का है और जवाब मिलना अभी बाकी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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