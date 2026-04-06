राजस्थान में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत
राजस्थान की राजधानी जयपुर से सटे इलाके में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। जयपुर रोड पर थड़ी गांव के पास निर्माणाधीन टोल प्लाजा के समीप तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी।
राजस्थान की राजधानी जयपुर से सटे इलाके में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। जयपुर रोड पर थड़ी गांव के पास निर्माणाधीन टोल प्लाजा के समीप तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में बाइक सवार एक ही परिवार के तीन लोगों—दो महिलाओं और एक मासूम बच्चे—की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक घायल हो गया।
पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान नरगिस (23) पत्नी साजिद, अलवीर (1) पुत्र साजिद और बानो (60) पत्नी फकरूद्दीन निवासी काजी कॉलोनी, गंगापुर सिटी के रूप में हुई है। वहीं घायल साजिद (25) पुत्र फकरूद्दीन को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
शादी की खुशियां मातम में बदलीं
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, साजिद अपनी मां, पत्नी और एक वर्षीय बेटे के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बाइक से जा रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि साजिद सड़क पर गिरकर घायल हो गया।
हेलमेट बना जीवन रक्षक
इस हादसे में एक अहम तथ्य यह सामने आया कि साजिद ने हेलमेट पहन रखा था, जिससे उसकी जान बच गई। टक्कर के बावजूद उसे केवल हल्की चोटें आईं। यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा में हेलमेट के महत्व को रेखांकित करती है। अगर हेलमेट नहीं होता तो यह हादसा और भी भयावह हो सकता था।
परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
हादसे ने एक ही पल में साजिद का पूरा परिवार छीन लिया। उसकी मां, पत्नी और इकलौते बेटे की मौत से घर में मातम छा गया है। परिजनों के अनुसार साजिद अपने पिता का इकलौता बेटा है और उसकी भी एक ही संतान थी। अब इस हादसे के बाद परिवार में केवल साजिद और उसके पिता ही बचे हैं।
अस्पताल में उमड़ी भीड़, गमगीन माहौल
हादसे की सूचना मिलते ही परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंच गए। शवों को देखकर हर कोई बिलख उठा। अस्पताल परिसर में रोने-धोने की आवाजों से माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। सदर थाना पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
बस चालक फरार, पुलिस जांच में जुटी
हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके।
लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे
क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों ने चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार, हाल ही में प्राइवेट बस स्टैंड के सामने भी एक तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे जयपुर रेफर किया गया था।
फव्वारा चौक पर भी हादसा
इसी तरह फव्वारा चौक पर भी एक रोडवेज बस ने सड़क पार कर रही महिला को टक्कर मार दी। घायल महिला की पहचान पुष्पा (30) पत्नी मुकेश निवासी काजी कॉलोनी के रूप में हुई है। उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। महिला ने बताया कि वह बाजार से सामान लेकर घर लौट रही थी, तभी तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी।
सवालों के घेरे में तेज रफ्तार बसें
लगातार सामने आ रहे इन हादसों ने एक बार फिर तेज रफ्तार बसों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई और सड़क सुरक्षा के ठोस इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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