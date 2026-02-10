राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में मिर्गी का साइलेंट अटैक, आंकड़ों ने खोली परतें

संक्षेप: मिर्गी (Epilepsy) को दशकों तक एक ऐसी बीमारी माना गया, जिसमें इलाज सीमित था और सामाजिक भ्रांतियां ज्यादा। लेकिन 2026 तक पहुंचते-पहुंचते तस्वीर तेजी से बदली है। इलाज अब सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं, बल्कि दिमाग के भीतर झांकने वाली तकनीक,

मिर्गी (Epilepsy) को दशकों तक एक ऐसी बीमारी माना गया, जिसमें इलाज सीमित था और सामाजिक भ्रांतियां ज्यादा। लेकिन 2026 तक पहुंचते-पहुंचते तस्वीर तेजी से बदली है। इलाज अब सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं, बल्कि दिमाग के भीतर झांकने वाली तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक्स और इम्प्लांटेबल डिवाइसेज़ ने इस बीमारी को नए सिरे से समझने का रास्ता खोल दिया है।

दिमाग के रहस्यों से उठा पर्दा इलाज की इस कहानी की शुरुआत होती है एडवांस डायग्नोसिस से। अल्ट्रा-हाई-रिज़ॉल्यूशन 7T MRI जैसी तकनीकों ने न्यूरोलॉजिस्ट्स को दिमाग के उन सूक्ष्म घावों को देखने की क्षमता दी है, जो पहले नजरों से छूट जाते थे। यही वे घाव होते हैं, जो दवा-प्रतिरोधी मिर्गी की जड़ बनते हैं। अब सर्जरी की योजना ज्यादा सटीक है और जोखिम पहले से कम।

‘एक दवा सभी के लिए’ का दौर खत्म यहां से कहानी में आता है बड़ा मोड़—पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन। 2026 तक इलाज मरीज के जेनेटिक प्रोफाइल के आधार पर तय होने लगा है। कौन-सी दवा असर करेगी, किसे साइड इफेक्ट होगा—इन सवालों के जवाब अब डीएनए में छिपे संकेत दे रहे हैं। Epilepsy Phenome/Genome Project जैसी अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं मिर्गी से जुड़े जीन की मैपिंग कर रही हैं, जो आने वाले समय में जीन-आधारित इलाज की नींव रख सकती हैं।

AI की एंट्री: दौरे से पहले चेतावनी इलाज की इस दौड़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे चौंकाने वाला किरदार बनकर उभरा है। AI अब EEG डेटा का विश्लेषण कर यह संकेत देने लगा है कि दौरा कब आ सकता है। मतलब—खतरे से पहले अलर्ट। यही तकनीक यह तय करने में भी मदद कर रही है कि कौन-सा मरीज सर्जरी या न्यूरो-स्टिमुलेशन के लिए उपयुक्त है।

नई दवाएं, नई उम्मीद

ड्रग-रेसिस्टेंट मिर्गी के मरीजों के लिए 2026 तक नई दवाएं उम्मीद की किरण बनी हैं। RAP-219 जैसी प्रयोगात्मक दवाओं ने क्लिनिकल ट्रायल में कठिन फोकल सीज़र में उल्लेखनीय कमी दिखाई है। वहीं SCN2A और SCN8A जैसे दुर्लभ जेनेटिक मिर्गी प्रकारों के लिए टारगेटेड थैरेपी रेगुलेटरी मंजूरी के करीब पहुंच रही हैं।

‘ज़ॉम्बी कोशिकाओं’ पर वार सबसे रहस्यमय और रोमांचक शोध सेलुलर स्तर पर हो रहा है। हालिया अध्ययनों में संकेत मिले हैं कि दिमाग की सेनेसेंट यानी निष्क्रिय कोशिकाओं को हटाने से टेम्पोरल लोब मिर्गी में दौरे कम हो सकते हैं। अगर यह दिशा सफल होती है, तो इलाज केवल लक्षणों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बीमारी की प्रकृति ही बदली जा सकेगी।

डिवाइसेज़ जो दिमाग से बात करती हैं जब दवाएं जवाब दे जाती हैं, तब Vagus Nerve Stimulation (VNS) और Responsive Neurostimulation (RNS) जैसे इम्प्लांटेबल डिवाइसेज़ सामने आते हैं। अब थैलेमिक RNS जैसी तकनीकें गहरे ब्रेन नेटवर्क को टारगेट कर रही हैं—यानी इलाज सीधे उस जगह, जहां से दौरा जन्म लेता है।

भारत और राजस्थान की तस्वीर वैश्विक आंकड़ों के अनुसार दुनिया में करीब 5.2 करोड़ लोग मिर्गी से प्रभावित हैं। भारत में इसकी प्रचलन दर 3.0 से 11.9 प्रति 1,000 के बीच मानी जाती है। राजस्थान में जयपुर जिले के एक समुदाय-आधारित अध्ययन ने एक्टिव मिर्गी की दर 1.1 प्रति 1,000 बताई—ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा ज्यादा है।

डॉक्टर की राय विश्व मिर्गी दिवस जयपुर के न्यूरोलॉजी डॉ. विकास गुप्ता कहते हैं, “प्रिसीजन मेडिसिन, न्यूरोमॉड्यूलेशन और नई दवाओं ने उन मरीजों के लिए उम्मीद जगाई है, जिनकी मिर्गी पहले नियंत्रित नहीं हो पाती थी। साथ ही, जागरूकता से सामाजिक कलंक भी टूट रहा है।”