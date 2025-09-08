rajasthan rss mahasachiv dattatreya hosabale health checkup sunil ambekar update राजस्थान: RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने स्वास्थ्य जांच करवाई, सुनील आंबेकर ने बताया अब कैसा है स्वास्थ, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने स्वास्थ्य जांच करवाई, सुनील आंबेकर ने बताया अब कैसा है स्वास्थ

आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने जोधपुर में स्वास्थ्य जांच कराई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने सोमवार को ‘‘थोड़ी असहजता’’ महसूस होने के बाद जोधपुर के AIIMS अस्पताल में स्वास्थ्य जांच कराई।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जोधपुरMon, 8 Sep 2025 09:20 PM
आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने जोधपुर में स्वास्थ्य जकराई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने सोमवार को ‘‘थोड़ी असहजता’’ महसूस होने के बाद जोधपुर के AIIMS अस्पताल में स्वास्थ्य जांच कराई। संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने यह जानकारी दी।

आरएसएस के राष्ट्रीय प्रचार एवं मीडिया विभाग के प्रमुख सुनील आंबेकर ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि होसबाले अब ठीक हैं और ‘‘पूरी तरह स्वस्थ’’ हैं। आंबेकर ने कहा, “थोड़ी असहजता महसूस होने के बाद एहतियात के तौर पर वह आज दोपहर जोधपुर के एक अस्पताल गए थे। चिकित्सकों ने उन्हें पूरी तरह स्वस्थ बताया है।”

होसबाले हाल ही में आरएसएस की तीन दिवसीय वार्षिक समन्वय बैठक में भाग लेने के लिए जोधपुर गए थे। रविवार को संपन्न हुई इस बैठक में आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत 32 सहयोगी संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बैठक में भाग लिया।

संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि होसबाले की जोधपुर में जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें स्वस्थ बताया। सुनील आंबेकर द्वारा ‘एक्स’ पर साझा की गई जानकारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई गंभीर स्थिति नहीं है। आरएसएस महासचिव के स्वास्थ्य से जुड़ी यह सूचना भाषा DEL के माध्यम से भी प्रसारित हुई।

Delhi RSS Jodhpur

