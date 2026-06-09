राजस्थान में 141 RPS अफसरों के तबादले, कई DYSP के बदले सर्किल

राजस्थान पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सोमवार देर रात आदेश जारी कर राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के 141 अधिकारियों के तबादले किए हैं।

राजस्थान पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने सोमवार देर रात आदेश जारी कर राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के 141 अधिकारियों के तबादले किए हैं। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कार्मिक) बीजू जॉर्ज जोसफ की ओर से जारी तबादला सूची में कई उप पुलिस अधीक्षक (DYSP) और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। खास तौर पर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं।

जयपुर कमिश्नरेट में कई महत्वपूर्ण बदलाव जारी आदेश के अनुसार एसीपी (बगरू) हेमेन्द्र शर्मा को एसीपी (मानसरोवर) लगाया गया है। वहीं, एसओजी में तैनात शिवकुमार भारद्वाज को एसीपी (झोटवाड़ा) जयपुर कमिश्नरेट की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एसीपी (पुलिस कंट्रोल रूम) जयपुर कमिश्नरेट गजेन्द्र सिंह को चूरू में सीओ पद पर भेजा गया है। वहीं नतीशा जाखड़ को जयपुर कंट्रोल रूम से जोधपुर कमिश्नरेट में एसीपी (प्रतापनगर) नियुक्त किया गया है।

सवाई माधोपुर ग्रामीण के सीओ हंसराज बैरवा को जयपुर कमिश्नरेट में एसीपी (शास्त्री नगर) बनाया गया है। दूदू के सीओ दीपक खण्डेलवाल को एसीपी (बगरू) की जिम्मेदारी दी गई है।

एसीपी (अशोक नगर) बालाराम को राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में उप पुलिस अधीक्षक पद पर लगाया गया है। वहीं एसीपी (रामगंज) आदित्य पूनियां को अशोक नगर और जोबनेर के सीओ शिवरतन गोदारा को एसीपी (रामगंज) नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा एससी/एसटी सेल जयपुर में तैनात पन्ना लाल जांगिड़ को सीओ जोबनेर भेजा गया है। एसीपी (आदर्श नगर) लक्ष्मी सुथार को कोटपूतली-बहरोड़ में सीओ बनाया गया है। एसीपी वी एंड ओए सुरेन्द्र सिंह को आदर्श नगर एसीपी की जिम्मेदारी दी गई है।

कंट्रोल रूम जयपुर में कार्यरत रमेश कुमार पारीक को उप पुलिस अधीक्षक जेडीए जयपुर तथा एसओजी के लीव रिजर्व में तैनात राम सिंह को एसीपी (मेट्रो) जयपुर कमिश्नरेट लगाया गया है।

जयपुर से कई अधिकारियों को जिलों में भेजा गया तबादला सूची में जयपुर में तैनात कई अधिकारियों को अन्य जिलों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। एसआईटी-एसओजी में कार्यरत रोहित श्रीवास्तव को भरतपुर जिले के रुपवास में सीओ बनाया गया है।

एएनटीएफ में तैनात मनीष देव विश्वकर्मा को बिलाड़ा (जोधपुर ग्रामीण), जबकि सीआईडी-सीबी मानव तस्करी प्रकोष्ठ के शिवराज सिंह को मसूदा (ब्यावर) का सीओ नियुक्त किया गया है।

लीव रिजर्व सतर्कता शाखा में तैनात अनिता मीणा को हाड़ी रानी महिला बटालियन अजमेर में सहायक कमाण्डेंट बनाया गया है। एसीपी (कोतवाली) जयपुर कमिश्नरेट राजेन्द्र कुमार मीणा को सवाई माधोपुर भेजा गया है।

इसी तरह एसओजी के लीव रिजर्व में तैनात मनीष कुमार शर्मा को सीकर, एटीएस जयपुर के नरेन्द्र कुमार दायमा को हिण्डौन सिटी (करौली) तथा सतर्कता पुलिस मुख्यालय के श्रीराम बडसरा को रामगंजमंडी (कोटा ग्रामीण) में सीओ लगाया गया है।

कई जिलों में नए सर्किल अधिकारियों की नियुक्ति पुलिस मुख्यालय के आदेश में अन्य जिलों के लिए भी कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। 13वीं बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) जयपुर में सहायक कमाण्डेंट सुरेन्द्र कुमार को लालसोट (दौसा) का सीओ बनाया गया है।

एडीजी ट्रैफिक कार्यालय जयपुर में लीव रिजर्व पर कार्यरत बृजेश कुमार जाटव को माउंट आबू (सिरोही) भेजा गया है। वहीं सीआईडी एसएसबी जयपुर के संजय कुमार आर्य को तालेड़ा (बूंदी) और एसओजी जयपुर के बाबूलाल मुरारिया को बालोतरा में सीओ पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।