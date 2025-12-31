Hindustan Hindi News
राजस्थान में 1 करोड़ की रंगदारी वसूलने वाला RPS अधिकारी गिरफ्तार

संक्षेप:

राजस्थान पुलिस की साख को बट्टा लगाने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जयपुर में तैनात आरपीएस (Ritesh Patel) को भ्रष्टाचार और जालसाजी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। 

Dec 31, 2025 08:11 pm IST
राजस्थान पुलिस की साख को बट्टा लगाने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जयपुर में तैनात आरपीएस (Ritesh Patel) को भ्रष्टाचार और जालसाजी के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। 2019 बैच के इस अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की एक फर्जी FIR तैयार कर एक व्यक्ति को डराया-धमकाया और उससे एक करोड़ रुपए की मांग की। हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी अधिकारी पहले से ही विवादों के चलते 'एपीओ' (Awaiting Posting Order) चल रहा था।

फर्जी FIR का खेल और 50 लाख की वसूली

जांच में सामने आया कि रितेश पटेल ने पीड़ित को अपने जाल में फंसाने के लिए बाकायदा एसओजी के नाम से एक फर्जी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) तैयार की। इस फर्जी दस्तावेज के जरिए पीड़ित को जेल भेजने और करियर बर्बाद करने की धमकी दी गई। डर के मारे पीड़ित ने समझौते का प्रयास किया, तो पटेल ने मामले को रफा-दफा करने के बदले 1 करोड़ रुपए की डिमांड रखी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी अधिकारी अब तक पीड़ित से 50 लाख रुपए वसूल भी चुका था। इसमें से 25 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे, जबकि बाकी के 25 लाख रुपए नकद लिए गए थे। जब वसूली का दबाव और बढ़ा, तब पीड़ित ने हिम्मत दिखाकर पुलिस और एसओजी के उच्चाधिकारियों को इसकी शिकायत की।

आधी रात को दबिश और गिरफ्तारी

पीड़ित की शिकायत की गंभीरता को देखते हुए जयपुर की महेश नगर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। मंगलवार देर रात करीब 2:30 बजे पुलिस की एक टीम ने जयपुर के केसर चौराहा स्थित रितेश पटेल के आवास पर दबिश दी। पुलिस ने पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने फर्जीवाड़ा करने और रुपए लेने की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया।

विवादों से पुराना नाता: बजरी माफिया से साठगांठ!

रितेश पटेल का विवादों से नाता नया नहीं है। वह पहले से ही अवैध बजरी खनन के मामले में संदिग्ध भूमिका के चलते एपीओ चल रहा था।

पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार था:

* ट्रैक्टरों की जब्ती: साल 2024 में गंगापुर के सीआई फूलचंद ने आशाहोली गांव के पास अवैध बजरी से भरे दो बिना रजिस्ट्रेशन वाले ट्रैक्टर पकड़े थे।

* DSP का दबाव: उस समय रितेश पटेल वहां डीएसपी के पद पर तैनात थे। आरोप है कि उन्होंने सीआई पर उन ट्रैक्टरों को बिना कार्रवाई छोड़ने का भारी दबाव बनाया।

* ईमानदार अफसर का इनकार: सीआई फूलचंद ने नियमों का हवाला देते हुए ट्रैक्टर छोड़ने से मना कर दिया और मामले की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी।

* सोशल मीडिया पर किरकिरी: जब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस की छवि खराब होने लगी, तो सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए रितेश पटेल को पद से हटाकर एपीओ कर दिया था।

जांच के घेरे में कई और नाम

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस पूरे फर्जीवाड़े में रितेश पटेल के साथ विभाग के कुछ और कर्मचारी या बाहरी लोग भी शामिल थे। जिस तरह से एसओजी की फर्जी FIR तैयार की गई, वह विभाग की आंतरिक कार्यप्रणाली की गहरी जानकारी की ओर इशारा करती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वसूली गई रकम कहां-कहां भेजी गई।

अधिकारियों का बयान: “एक पुलिस अधिकारी द्वारा इस तरह की जालसाजी करना अत्यंत निंदनीय है। मामले की तह तक जाकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी।”

