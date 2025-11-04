राजस्थान: रोहित गोदारा गैंग के वांटेड पर पुलिस रेड,गैंगस्टर के पिता की भावुक अपील; रिश्तेदारों ने भी तोड़ा नाता

संक्षेप: गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग से जुड़े वांटेड बदमाश योगेश स्वामी (28) की तलाश में जिला पुलिस ने मटीलीराठान गांव में उसके घर पर रेड मारी। पुलिस को घर पर उसका परिवार मिला, लेकिन योगेश फरार था।

गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग से जुड़े वांटेड बदमाश योगेश स्वामी (28) की तलाश में जिला पुलिस ने मटीलीराठान गांव में उसके घर पर रेड मारी। पुलिस को घर पर उसका परिवार मिला, लेकिन योगेश फरार था। बेटे की करतूतों पर पिता शिवचंद स्वामी ने बेबसी और शर्मिंदगी जाहिर करते हुए कहा— “अगर असली औलाद है तो सरेंडर कर दे, गलत काम करने वाले का अंजाम हमेशा मौत ही होता है।”

शिवचंद स्वामी (52) ने बताया कि उनका बेटा करीब 4-5 साल से घर नहीं आया। एक बार उसे थाने में पूछताछ के लिए ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ और योगेश घर छोड़कर चला गया। तब से न उसने फोन किया, न संपर्क किया। पिता ने कहा, “कहा जाता है कि वह विदेश भाग गया है, लेकिन हमें कुछ नहीं पता। अगर सच में कहीं है तो वापस आकर सरेंडर कर ले। दो-चार साल जेल में रहेगा तो क्या हुआ, कम से कम गलत काम तो नहीं करेगा।”

योगेश स्वामी पर आर्म्स एक्ट, धमकी और रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं। उसका पहला केस साल 2016 में मटीलीराठान थाने में दर्ज हुआ था। इसके बाद जनवरी 2024 में सदर थाने में नया केस दर्ज हुआ। उसकी लगातार बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने 23 जनवरी 2024 को उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया। पुलिस की कई टीमों ने अलग-अलग जिलों में छापेमारी की, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला।

रेड के दौरान जब पुलिस घर पहुंची तो पिता शिवचंद ने बेटे के अपराधों पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा— “वो किसी को धमकी देता है तो हमारे घर पुलिस आती है। दुख हमें होता है। कानून के नए रूल आ गए हैं, पुलिस सीधे हम पर आती है। वो बहुत गलत काम कर रहा है। उसे अब पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देना चाहिए।”

पिता ने बताया कि बेटे के अपराधों की वजह से परिवार का सामाजिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। उन्होंने कहा— “रिश्तेदारों ने आना-जाना बंद कर दिया है। पहले जब कोई परेशानी आती थी तो लोग भागकर मदद करने आते थे, अब कोई पूछता तक नहीं। पड़ोसी भी घर आने से डरते हैं। समाज में हमारा नाम खराब हो गया है।”

शिवचंद स्वामी ने बताया कि बेटे के कारण पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। उन्होंने कहा— “मेरी 26-27 साल की लड़की है और एक लड़का भी शादी लायक है, लेकिन अब कोई रिश्ता नहीं आता। लोग कहते हैं कि इनके घर का बेटा बदमाश है। लड़का पढ़ा-लिखा है, लेकिन अब उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ा है। करते वो हैं, भुगतते हम हैं।”

भावुक पिता बोले— “पहले गांव में हमें लोग इज्जत से देखते थे, आज कोई पास नहीं आता। हमको सहारा मिलना बंद हो गया है। अगर वो सच में हमारी औलाद है तो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। हमने उसे घर से निकाल दिया है, अब उसके किसी गलत काम की जिम्मेदारी हमारी नहीं है।”