हाई वॉल्यूम गाना, हाफ पैंट और स्टीयरिंग पर खाना; अजमेर में रोडवेज बस दौड़ाने वाला ड्राइवर सस्पेंड

संक्षेप: राजस्थान रोडवेज की एक बस में यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रखकर आधे-अधूरे कपड़ों में ड्राइविंग करने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है।

राजस्थान रोडवेज की एक बस में यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रखकर आधे-अधूरे कपड़ों में ड्राइविंग करने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अजमेर–कोटा रूट पर चल रही बस का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैला और देखते ही देखते पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। वीडियो में ड्राइवर परसमल सिर्फ सफेद छोटे पैंट में बस चलाते दिखाई दिया—न शर्ट, न वर्दी, न कोई पेशेवराना अंदाज़… जैसे बस चलाना नहीं, मोहल्ले की गली में आराम से टहलना हो।

वीडियो में पीछे बज रहा था फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का मशहूर गीत—“तुझे देखा तो ये जाना सनम…”। लेकिन गाने की रोमांस-भरी धुन बस में सवार यात्रियों के लिए किसी रोमांच की जगह बेचैनी का कारण बन गई। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ड्राइवर कई बार बनियान पहन लेता है, पर अक्सर इसी ‘अजीब’ पोशाक में बस को रफ्तार देता है। और तो और, स्टीयरिंग पर खाना रखकर ड्राइव करना—यह तो सुरक्षा नियमों से खुली बगावत थी।

वायरल वीडियो ने जैसे ही रोडवेज मुख्यालय तक दस्तक दी, प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए परसमल को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उसे राजसमंद डिपो से अटैच कर दिया गया है और सिर्फ सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा। यह कार्रवाई साफ बताती है कि रोडवेज अब ऐसी लापरवाही पर कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है।

रोडवेज के कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) ने मामले को ‘गंभीर अनुशासनहीनता’ और ‘यात्री-सुरक्षा के सीधा खतरे’ की श्रेणी में रखा है। उनका कहना है कि बस चालक का पेशेवर आचरण सिर्फ कपड़े पहनने का मामला नहीं, बल्कि दर्जनों यात्रियों की जान की जिम्मेदारी भी है। और इस जिम्मेदारी में ज़रा सी भी ढिलाई पूरे तंत्र पर सवाल खड़े कर देती है।

अजमेर डिपो के मुख्य प्रबंधक रवि शर्मा ने बताया कि मामले की गहराई से जांच जारी है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक तौर पर जो भी सामने आया है, वह रोडवेज की छवि और यात्रियों की सुरक्षा—दोनों के खिलाफ है। जांच रिपोर्ट आने के बाद परसमल पर और भी सख्त दंड लागू किया जा सकता है।

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी उतनी ही तीखी रहीं। कुछ ने चुटकी ली—“बस नहीं, बीच का दृश्य लग रहा है।” वहीं कई यात्रियों ने पूछा, “अगर चालक इस अवस्था में ड्राइव करेगा तो हमारी सुरक्षा किसके भरोसे?” हालाँकि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई को जनता ने सकारात्मक कदम माना है।