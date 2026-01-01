Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan road accident bhilwara dumper car collision three dead injured child
राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से कार चकनाचूर, 3 की मौत; बच्ची समेत दो घायल

राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से कार चकनाचूर, 3 की मौत; बच्ची समेत दो घायल

संक्षेप:

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने इको कार को टक्कर मार दी, जिससे 8 महीने के मासूम बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई

Jan 01, 2026 06:04 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने इको कार को टक्कर मार दी, जिससे 8 महीने के मासूम बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और उसकी तीन साल की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसा बीगोद थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-758 (भीलवाड़ा–कोटा रोड) पर दोपहर करीब 12 बजे हुआ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के अनुसार, इको कार में सवार एक ही परिवार मांडलगढ़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे डंपर ने एक बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। ओवरटेक के दौरान डंपर असंतुलित हो गया और सामने से आ रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए।

हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं।

बीगोद थाना प्रभारी जय सुल्तान कविया ने बताया कि हादसे में कारोही निवासी नारायण (40) और 8 महीने के बच्चे नकुल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार चला रहे भानू प्रताप गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से महात्मा गांधी हॉस्पिटल, भीलवाड़ा ले जाया गया। जहां इलाज के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया।

हादसे में घायल महिला गनिया (30) और उसकी तीन साल की बेटी मन्नू की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों को सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं।

पुलिस के अनुसार, गनिया का ससुराल भीलवाड़ा जिले के मेजा गांव में है। वह अपने बच्चों मन्नू और नकुल तथा जीजा नारायण के साथ मांडलगढ़ स्थित अपने पीहर जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया, जिसने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।

हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी जय सुल्तान कविया ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि फरार चालक की पहचान की जा सके। मामले में लापरवाही से वाहन चलाने और गैर-इरादतन हत्या की धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा।

सूचना मिलने पर बीगोद थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया गया, जिसके बाद करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सुचारु करवाया जा सका। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया और परिजनों को घटना की जानकारी दी।

इस दर्दनाक हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने हाईवे पर तेज रफ्तार भारी वाहनों की आवाजाही पर सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बसों और डंपरों की लापरवाही से ओवरटेकिंग के कारण इस मार्ग पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि हाईवे पर सफर के दौरान सावधानी बरतें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। वहीं, हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के खतरनाक परिणामों को उजागर कर दिया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan Road Accident Road Accident News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।