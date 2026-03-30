राजस्थान में रिटायर्ड सैनिक की हत्या,चाकूबाजी के बाद सड़क पर उतरे लोग, हाईवे जाम

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक रिटायर्ड फौजी की उसके ही दोस्त द्वारा चाकू मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना चिड़ावा थाना क्षेत्र के बामनवास गांव की है, जहां रविवार रात करीब 8 बजे मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया।

राजस्थान के झुंझुनूं जिले में एक रिटायर्ड फौजी की उसके ही दोस्त द्वारा चाकू मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना चिड़ावा थाना क्षेत्र के बामनवास गांव की है, जहां रविवार रात करीब 8 बजे मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सोमवार सुबह नेशनल हाईवे जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

कहासुनी के बाद हुआ हमला पुलिस के अनुसार, मृतक उदयवीर सिंह (50) आर्मी से हवलदार पद से सेवानिवृत्त थे और गांव में पशु आहार की दुकान चलाते थे। उनका खेत गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां उन्होंने मकान बना रखा था। बताया जा रहा है कि उदयवीर रोजाना रात के समय टहलते हुए अपनी दुकान तक जाते थे।

रविवार रात करीब 8:30 बजे जब वह अपनी दुकान की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में बामनवास निवासी अकरम से उनकी मुलाकात हो गई। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि अकरम अपने घर गया और वहां से चाकू लाकर उदयवीर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। आरोपी ने लगातार तीन बार उनके पेट में चाकू घोंप दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े।

अस्पताल में तोड़ा दम घटना के बाद आरोपी अकरम मौके से फरार हो गया। आसपास के लोगों ने घायल उदयवीर को तुरंत चिड़ावा के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें उपजिला अस्पताल रेफर किया गया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

ग्रामीणों में आक्रोश, हाईवे जाम घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। सोमवार सुबह ग्रामीण बामनवास से करीब 3 किलोमीटर दूर लाखू के पास दिल्ली-बीकानेर नेशनल हाईवे-11 पर धरने पर बैठ गए और जाम लगा दिया। हाईवे जाम होने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया।

ग्रामीणों ने मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपए का मुआवजा, बेटे को सरकारी नौकरी, आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और गांव की गोचर भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग रखी है। साथ ही वे कलेक्टर और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं।

भारी पुलिस बल तैनात स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। बामनवास गांव में चिड़ावा, सूरजगढ़, पिलानी समेत 9 थानों की पुलिस और आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया है। मौके पर एएसपी फूलचंद, डीएसपी विकास धींधवाल, डीएसपी नोपाराम सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर दी हैं।

परिवार और पृष्ठभूमि उदयवीर सिंह 2011 में आर्मी से रिटायर हुए थे और उसके बाद से गांव में ही व्यवसाय कर रहे थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां हैं। बेटा दिल्ली में निजी नौकरी करता है, जबकि दोनों बेटियां जयपुर में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं।