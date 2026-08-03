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राजस्थान में फ़ौजी ने अपनी ही फोटो पर माला चढ़ाई, फिर फंदे से झूला; 8 पन्नों के सुसाइड नोट में बड़े दावे

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, श्रीगंगानगर
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सुसाइड नोट में अमर सिंह ने परिवार के लिए भावुक संदेश भी छोड़ा। उन्होंने लिखा कि उनके जाने के बाद कोई अनावश्यक खर्च न किया जाए। अपनी पल्सर बाइक रामकुमार को देने की बात कही और दोनों बेटों से अपील की कि वे मां कलावती देवी का जीवनभर ध्यान रखें

राजस्थान में फ़ौजी ने अपनी ही फोटो पर माला चढ़ाई, फिर फंदे से झूला; 8 पन्नों के सुसाइड नोट में बड़े दावे
सुसाइड नोट में अमर सिंह ने परिवार के लिए भावुक संदेश भी छोड़ा। उन्होंने लिखा कि उनके जाने के बाद कोई अनावश्यक खर्च न किया जाए। अपनी पल्सर बाइक रामकुमार को देने की बात कही और दोनों बेटों से अपील की कि वे मां कलावती देवी का जीवनभर ध्यान रखें

श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में एक रिटायर्ड फौजी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 65 वर्षीय पूर्व सैनिक अमर सिंह ने पहले अपनी ही तस्वीर पर माला चढ़ाई, फिर आठ पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, उसमें मौत का समय तक दर्ज किया और आखिर में घर के बरामदे में फंदा लगाकर जान दे दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुसाइड नोट में उन्होंने तीन लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। इनमें से एक को उन्होंने पाकिस्तानी जासूस बताते हुए दावा किया कि वह उनसे भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी हासिल करना चाहता था।

घटना अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-7 की है। रविवार दोपहर पड़ोस के लोग छत पर पहुंचे तो बरामदे में अमर सिंह का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मौके से उनकी तस्वीर के सामने रखा आठ पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया।

परिवार के लिए आखिरी संदेश, पत्नी से मांगी माफी

सुसाइड नोट में अमर सिंह ने परिवार के लिए भावुक संदेश भी छोड़ा। उन्होंने लिखा कि उनके जाने के बाद कोई अनावश्यक खर्च न किया जाए। अपनी पल्सर बाइक रामकुमार को देने की बात कही और दोनों बेटों से अपील की कि वे मां कलावती देवी का जीवनभर ध्यान रखें, समय पर दवा दें और रोज शाम को घुमाने ले जाएं क्योंकि वह बीमार रहती हैं।

पत्नी के नाम लिखे संदेश में उन्होंने कहा, “मुझे माफ कर देना, मैं बुढ़ापे में आपका साथ नहीं दे पाया।”

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एक महिला की मदद से शुरू हुई पूरी कहानी

अमर सिंह ने सुसाइड नोट में लिखा कि वह दो साल पहले “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” नाम से जुड़े एक एनजीओ के माध्यम से सावित्री देवी के संपर्क में आए थे। 16 जुलाई को सावित्री देवी ने उन्हें फोन कर सड़क से अनूपगढ़ लाने की मदद मांगी। उनके साथ एक किशोरी भी थी, जिसके आईटीआई में एडमिशन की बात कही गई।

अनूपगढ़ पहुंचने पर पता चला कि मामला एक ऐसी लड़की का था, जो घर छोड़कर आई थी और सुरक्षा चाहती थी। अमर सिंह ने उन्हें वकील और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद की। बाद में लड़की थाने गई, लेकिन फिर वहां से क्या हुआ, इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिली।

अनजान कॉल और सेना की जानकारी मांगने का आरोप

सुसाइड नोट के अनुसार, पत्नी को इलाज के लिए बीकानेर छोड़कर लौटने के दौरान उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। पहले खुद को लड़की का परिजन बताने वाले लोगों ने जानकारी मांगी, लेकिन बाद में एक व्यक्ति ने खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताते हुए उनसे आर्मी का कोड, तैनाती और अन्य सैन्य जानकारी पूछनी शुरू कर दी।

अमर सिंह ने लिखा कि सामने वाला व्यक्ति लगातार कह रहा था कि वह सेना से जुड़ा है और उनसे सेना की पूरी जानकारी चाहता है। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि वह अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना के बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं बताएंगे।

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‘मेरा किडनैप कर सकते हैं’, नोट में जताया डर

अमर सिंह ने दावा किया कि 28 जुलाई को तीन लोग उनके घर के आसपास घूमते हुए उनके बारे में पूछताछ कर रहे थे। इससे उन्हें आशंका हुई कि उनका अपहरण कर सेना से जुड़ी जानकारी निकलवाने की कोशिश की जा सकती है।

उन्होंने लिखा, “मैं अपने देश के लिए मर सकता हूं, लेकिन भारतीय सेना की जानकारी किसी को नहीं दूंगा। मेरी आर्मी देश की आन-बान-शान है।”

उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की।

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2009 में सेना से रिटायर, SBI लाइफ में कर रहे थे नौकरी

अमर सिंह भारतीय सेना में एमटी ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे और वर्ष 2009 में सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वह एसबीआई लाइफ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। घटना के समय उनकी पत्नी बीकानेर में बड़े बेटे राजकुमार के पास थीं, जबकि छोटा बेटा रामकुमार गांव में रहता है।

पुलिस बोली- जांच के बाद ही सामने आएगी सच्चाई

अनूपगढ़ थाना प्रभारी करतार सिंह ने बताया कि मामला बेहद संवेदनशील है। सुसाइड नोट में लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि नोट में लिखे गए दावे कितने सही हैं। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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