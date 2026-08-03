राजस्थान में फ़ौजी ने अपनी ही फोटो पर माला चढ़ाई, फिर फंदे से झूला; 8 पन्नों के सुसाइड नोट में बड़े दावे

सुसाइड नोट में अमर सिंह ने परिवार के लिए भावुक संदेश भी छोड़ा। उन्होंने लिखा कि उनके जाने के बाद कोई अनावश्यक खर्च न किया जाए। अपनी पल्सर बाइक रामकुमार को देने की बात कही और दोनों बेटों से अपील की कि वे मां कलावती देवी का जीवनभर ध्यान रखें

सुसाइड नोट में अमर सिंह ने परिवार के लिए भावुक संदेश भी छोड़ा। उन्होंने लिखा कि उनके जाने के बाद कोई अनावश्यक खर्च न किया जाए। अपनी पल्सर बाइक रामकुमार को देने की बात कही और दोनों बेटों से अपील की कि वे मां कलावती देवी का जीवनभर ध्यान रखें

श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में एक रिटायर्ड फौजी की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 65 वर्षीय पूर्व सैनिक अमर सिंह ने पहले अपनी ही तस्वीर पर माला चढ़ाई, फिर आठ पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, उसमें मौत का समय तक दर्ज किया और आखिर में घर के बरामदे में फंदा लगाकर जान दे दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुसाइड नोट में उन्होंने तीन लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। इनमें से एक को उन्होंने पाकिस्तानी जासूस बताते हुए दावा किया कि वह उनसे भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी हासिल करना चाहता था।

घटना अनूपगढ़ थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर-7 की है। रविवार दोपहर पड़ोस के लोग छत पर पहुंचे तो बरामदे में अमर सिंह का शव फंदे से लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मौके से उनकी तस्वीर के सामने रखा आठ पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसने पूरे मामले को रहस्यमय बना दिया।

परिवार के लिए आखिरी संदेश, पत्नी से मांगी माफी सुसाइड नोट में अमर सिंह ने परिवार के लिए भावुक संदेश भी छोड़ा। उन्होंने लिखा कि उनके जाने के बाद कोई अनावश्यक खर्च न किया जाए। अपनी पल्सर बाइक रामकुमार को देने की बात कही और दोनों बेटों से अपील की कि वे मां कलावती देवी का जीवनभर ध्यान रखें, समय पर दवा दें और रोज शाम को घुमाने ले जाएं क्योंकि वह बीमार रहती हैं।

पत्नी के नाम लिखे संदेश में उन्होंने कहा, “मुझे माफ कर देना, मैं बुढ़ापे में आपका साथ नहीं दे पाया।”

एक महिला की मदद से शुरू हुई पूरी कहानी अमर सिंह ने सुसाइड नोट में लिखा कि वह दो साल पहले “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” नाम से जुड़े एक एनजीओ के माध्यम से सावित्री देवी के संपर्क में आए थे। 16 जुलाई को सावित्री देवी ने उन्हें फोन कर सड़क से अनूपगढ़ लाने की मदद मांगी। उनके साथ एक किशोरी भी थी, जिसके आईटीआई में एडमिशन की बात कही गई।

अनूपगढ़ पहुंचने पर पता चला कि मामला एक ऐसी लड़की का था, जो घर छोड़कर आई थी और सुरक्षा चाहती थी। अमर सिंह ने उन्हें वकील और प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद की। बाद में लड़की थाने गई, लेकिन फिर वहां से क्या हुआ, इसकी जानकारी उन्हें नहीं मिली।

अनजान कॉल और सेना की जानकारी मांगने का आरोप सुसाइड नोट के अनुसार, पत्नी को इलाज के लिए बीकानेर छोड़कर लौटने के दौरान उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। पहले खुद को लड़की का परिजन बताने वाले लोगों ने जानकारी मांगी, लेकिन बाद में एक व्यक्ति ने खुद को भारतीय सेना का अधिकारी बताते हुए उनसे आर्मी का कोड, तैनाती और अन्य सैन्य जानकारी पूछनी शुरू कर दी।

अमर सिंह ने लिखा कि सामने वाला व्यक्ति लगातार कह रहा था कि वह सेना से जुड़ा है और उनसे सेना की पूरी जानकारी चाहता है। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि वह अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन भारतीय सेना के बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं बताएंगे।

‘मेरा किडनैप कर सकते हैं’, नोट में जताया डर अमर सिंह ने दावा किया कि 28 जुलाई को तीन लोग उनके घर के आसपास घूमते हुए उनके बारे में पूछताछ कर रहे थे। इससे उन्हें आशंका हुई कि उनका अपहरण कर सेना से जुड़ी जानकारी निकलवाने की कोशिश की जा सकती है।

उन्होंने लिखा, “मैं अपने देश के लिए मर सकता हूं, लेकिन भारतीय सेना की जानकारी किसी को नहीं दूंगा। मेरी आर्मी देश की आन-बान-शान है।”

उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की।

2009 में सेना से रिटायर, SBI लाइफ में कर रहे थे नौकरी अमर सिंह भारतीय सेना में एमटी ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे और वर्ष 2009 में सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वह एसबीआई लाइफ में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे। घटना के समय उनकी पत्नी बीकानेर में बड़े बेटे राजकुमार के पास थीं, जबकि छोटा बेटा रामकुमार गांव में रहता है।