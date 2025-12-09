राजस्थान: घर बैठे रजिस्ट्री कराने पर अब देना होगा ज्यादा शुल्क, रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन

संक्षेप: राजस्थान सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए घर बैठे रजिस्ट्री करवाने की सुविधा को अब महंगा कर दिया है। अब यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्री ऑफिस आए बिना अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाना चाहता है

राजस्थान सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए घर बैठे रजिस्ट्री करवाने की सुविधा को अब महंगा कर दिया है। अब यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्री ऑफिस आए बिना अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाना चाहता है, तो उसे पहले की तुलना में कई गुना अधिक शुल्क देना होगा। पहले इस श्रेणी में आने वाले मामलों में मात्र 1 हजार रुपए का शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5 हजार से लेकर 20 हजार रुपए तक कर दिया गया है।

वित्त विभाग द्वारा जारी ताजा आदेशों में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है, जिसके बाद रिमोट लोकेशन से की जाने वाली रजिस्ट्री पर अलग-अलग स्थिति के अनुसार शुल्क निर्धारित किया गया है। सरकार का कहना है कि इस सुविधा का उद्देश्य उन व्यक्तियों को राहत देना है, जो किसी विशेष परिस्थिति में रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने में असक्षम हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए शुल्क बढ़ाना जरूरी था।

नियमों के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी, बुजुर्गावस्था, दिव्यांग स्थिति, या बड़े संवैधानिक पद पर होने के कारण रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंच सकता है, तो वह विशेष अनुमति लेकर घर बैठे रजिस्ट्री करवा सकेगा। ऐसी अनुमति संबंधित जिले में तैनात डीआईजी स्टांप (डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल) जारी करेंगे।

इसके अलावा, यदि कोई राजनेता या सेलिब्रिटी सुरक्षा कारणों से रजिस्ट्रार ऑफिस जाने में असमर्थ है, तो वह भी इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे तय शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा।

नए आदेशों में जेल में बंद व्यक्तियों के लिए भी प्रक्रिया तय की गई है। यदि कोई बंदी अपनी किसी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाना चाहता है, तो उसे रजिस्ट्री शुल्क के अलावा 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह सुविधा केवल उन्हीं बंदियों को मिलेगी जो उस सब-रजिस्ट्रार के एरिया में स्थित किसी जेल में बंद हैं। अधिकारी रजिस्ट्री की प्रक्रिया जेल परिसर में ही जाकर पूरी करेंगे।

यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से ऑफिस आने में असमर्थ है, लेकिन वह उसी सब-रजिस्ट्रार क्षेत्र में रहता है जहां संपत्ति का रजिस्ट्री दस्तावेज बनना है, तो उसके घर जाकर दस्तावेज पूरे किए जाएंगे। इसके बदले उसे 100 रुपए का शुल्क देना होगा। इसके तहत संबंधित ऑफिस से नियुक्त कर्मचारी या अधिकारी रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी करने पहुंचेगा।

सरकार ने दूरी और लोकेशन के आधार पर शुल्क इस प्रकार निर्धारित किया है—

• उसी जिले के सब-रजिस्ट्रार क्षेत्र में रहने पर शुल्क: 5,000 रुपए

• राज्य के किसी अन्य जिले में रहने पर शुल्क: 10,000 रुपए

• राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में रहने पर शुल्क: 20,000 रुपए

रजिस्ट्री से जुड़े कामकाज में शामिल विशेषज्ञों और आमजनों का कहना है कि यह सुविधा महत्वपूर्ण और समय बचाने वाली तो है, लेकिन शुल्क में अचानक की गई पांच से बीस गुना तक बढ़ोतरी आम नागरिकों के लिए बोझ साबित हो सकती है। हालांकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इससे ऑनलाइन और रिमोट रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और दुरुपयोग-रहित बनाने में सहायता मिलेगी।