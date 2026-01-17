Hindustan Hindi News
राजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan reel cancer fear mother killed children suicide attempt
राजस्थान में REEL देख घबराई मां, कैंसर के डर में बच्चों की हत्या कर किया सुसाइड अटेम्प्ट

राजस्थान में REEL देख घबराई मां, कैंसर के डर में बच्चों की हत्या कर किया सुसाइड अटेम्प्ट

संक्षेप:

राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक ऐसी दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। यहां एक मां ने अपने ही दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। 

Jan 17, 2026 04:06 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक ऐसी दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। यहां एक मां ने अपने ही दो मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। शुरुआती जांच और महिला के पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार, इस खौफनाक कदम के पीछे कैंसर होने का शक और सोशल मीडिया पर देखी गई कुछ रील्स से उपजा गहरा मानसिक डर बताया जा रहा है।

यह घटना 11 जनवरी की सुबह मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव में हुई। आरोपी महिला संजू देवी ने अपने ही बच्चों की गर्दन पर कील घोंपकर तब तक वार किए, जब तक दोनों ने दम नहीं तोड़ दिया। बच्चों की हत्या के बाद महिला ने खुद भी जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसकी जान बच गई।

सोशल मीडिया से उपजा डर बना वजह

पुलिस के अनुसार, संजू देवी लंबे समय से शारीरिक समस्याओं से जूझ रही थी। उसके मुंह में बार-बार छाले हो रहे थे और उसे कुछ गायनिक समस्याएं भी थीं। इसी दौरान उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ रील्स देखीं, जिनमें यह बताया गया था कि लंबे समय तक मुंह में छाले रहना कैंसर का संकेत हो सकता है। इन वीडियो को देखकर महिला के मन में यह डर बैठ गया कि वह किसी गंभीर बीमारी, संभवतः कैंसर, से पीड़ित है और उसकी मौत निश्चित है।

पुलिस को दिए गए बयान में महिला ने स्वीकार किया कि उसे लगातार यह सोच सताने लगी थी कि अगर उसकी मौत हो गई तो उसके दोनों बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इसी मानसिक दबाव और भय के चलते उसने यह भयावह कदम उठा लिया।

पति को फोन कर दी हत्या की जानकारी

घटना के बाद संजू देवी ने खुद अपने पति राजू को फोन कर बताया कि उसने दोनों बच्चों की हत्या कर दी है और अब वह खुद भी जहर खाकर आत्महत्या करने जा रही है। पत्नी की बात सुनकर पति घबरा गया और तुरंत पड़ोसियों को फोन कर इसकी सूचना दी।

पड़ोसी जब महिला के घर पहुंचे तो घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए पड़ोसी छत के रास्ते घर में दाखिल हुए। अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। दो मासूम बच्चों के शव पड़े थे और संजू देवी बेसुध हालत में मिली। तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी गई।

अस्पताल में इलाज के बाद गिरफ्तारी

महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। इलाज के बाद जब उसकी हालत स्थिर हुई, तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मांडलगढ़ थाना पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला के बयान, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पूरे गांव में मातम और सवाल

इस घटना के बाद मानपुरा गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों को यकीन नहीं हो रहा कि एक मां अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है। लोग इस घटना को मानसिक स्वास्थ्य और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक जानकारियों से जोड़कर देख रहे हैं।

मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर सवाल

यह मामला एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करता है कि बिना चिकित्सकीय सलाह के इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मौजूद अधूरी या गलत जानकारी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय पर काउंसलिंग और सही मेडिकल जांच से इस तरह की त्रासदियों को रोका जा सकता है।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। वहीं, यह घटना समाज के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ गई है कि मानसिक स्वास्थ्य, जागरूकता और सोशल मीडिया कंटेंट की जिम्मेदारी को लेकर अब भी हम कितने लापरवाह हैं

