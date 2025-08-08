राजस्थान का भर्ती तिलिस्मःपरीक्षा में बैठा कोई और,पास हुआ कोई और

राजस्थान एसओजी की टीम ने भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाकर सरकारी नौकरियां हथियाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 10 हजार रुपए के इनामी वांटेड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

राजस्थान एसओजी की टीम ने भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाकर सरकारी नौकरियां हथियाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 10 हजार रुपए के इनामी वांटेड आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फरारी के दौरान उसे पनाह देने और आर्थिक मदद पहुंचाने वाले उसके तीन सहयोगी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तार आरोपियों में सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं, जो सालों से फर्जी उम्मीदवारों के जरिए भर्ती परीक्षाओं में नतीजे अपने पक्ष में करवाते आ रहे थे।

एडीजी (एसओजी/एटीएस) वीके सिंह के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों में गिरोह का सदस्य दिनेश कुमार मीणा निवासी लालसोट, दौसा (हाल कनिष्ठ लिपिक, वाणिज्यिक कर विभाग, टोंक) शामिल है, जिस पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। उसके साथ शुभम फलोदिया निवासी माधोराजपुरा (जयपुर ग्रामीण), अजय कुमार मीणा निवासी चतरपुरा रामनगरिया और महेंद्र कुमार मीणा निवासी लालसोट, दौसा को भी पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, इस पूरे नेटवर्क का सरगना दिनेश का मामा महेश कुमार मीणा है, जबकि उसके भाई मनीष और दीपक मीणा भी इस गोरखधंधे में बराबरी के हिस्सेदार हैं।

एसओजी की जांच में सामने आया कि मनीष कुमार मीणा ने अपने साथी रोशन लाल मीणा के साथ मिलकर रिश्तेदारों और परिचितों की जगह परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाए और पास करवाया। मनीष पर 25 हजार रुपए का इनाम पहले से घोषित है। फरारी के दौरान दिनेश और मनीष को अजय, महेंद्र और शुभम ने पनाह दी, किराए के मकान दिलवाए, नकद व क्रेडिट कार्ड से आर्थिक सहायता दी और फर्जी आधार कार्ड के जरिए पहचान छिपाने में मदद की। यहां तक कि फरारी के दौरान दिनेश अपने पिता की स्कॉर्पियो गाड़ी पर नकली नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा था।

यह मामला 2022 में पटवारी भर्ती परीक्षा में चीटिंग से शुरू हुआ, जब एसओजी ने केस दर्ज किया। जांच में सामने आया कि आरोपी गिरोह ने एसआई भर्ती, पटवारी भर्ती और एलडीसी भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाकर नतीजे अपने पक्ष में कराए। एसआई भर्ती में तो इंटरव्यू तक डमी अभ्यर्थी को भेजकर चयन कराया गया था। तीनों परीक्षाओं में कुल 6 उम्मीदवारों की जगह रोशन लाल मीणा नामक शख्स बैठा, जिसे पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी से पहले के खुलासों ने यह भी साबित किया कि आरोपी गिरोह ने एक योजनाबद्ध तरीके से सरकारी नौकरी में सेंध लगाई। दीपक मीणा की जगह एसआई भर्ती में रोशन लाल बैठा और लिखित परीक्षा पास करवा दी गई। मनीष मीणा के मामले में तो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों में रोशन लाल उतरा, जिसके बाद मनीष का एसआई के पद पर चयन हुआ और वह 2020 से इंटेलिजेंस विभाग में कार्यरत था। हालांकि, धोखाधड़ी पकड़े जाने पर उसे बर्खास्त कर दिया गया।

यही नहीं, दिनेश कुमार मीणा और उसके मामा महेश कुमार मीणा की जगह भी लिपिक ग्रेड-द्वितीय की परीक्षा में रोशन लाल बैठा और दोनों चयनित होकर वाणिज्यिक कर विभाग, दौसा में नौकरी कर रहे थे। यह पूरा रैकेट रिश्तेदारी और आपसी नेटवर्क के सहारे चला, जिसमें सरकारी पदों का गलत तरीके से अधिग्रहण कर मोटी कमाई की जा रही थी।