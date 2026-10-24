राजस्थान में पाकिस्तान से RDX डील का खुलासा, अब अपने ही कॉन्स्टेबल की भूमिका पर सवाल

लखविंदर और सुखविंदर पंजाब के फाजिल्का थाने पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में फरार बताए जा रहे हैं। आरोप है कि उन्हें गिरफ्तार कराने के बजाय कॉन्स्टेबल ने कथित तौर पर वांटेड तस्कर रघुवीर सिंह की मदद से शरण दिलवाई।

लखविंदर और सुखविंदर पंजाब के फाजिल्का थाने पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में फरार बताए जा रहे हैं। आरोप है कि उन्हें गिरफ्तार कराने के बजाय कॉन्स्टेबल ने कथित तौर पर वांटेड तस्कर रघुवीर सिंह की मदद से शरण दिलवाई।

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारी मात्रा में RDX, तुर्की निर्मित पिस्तौल और 650 से ज्यादा जिंदा कारतूसों की बरामदगी अब कई सवालों में घिर गई है। 12 अक्टूबर की रात एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की कार्रवाई में पंजाब के दो बदमाशों को पकड़ा गया था। अब इस पूरे ऑपरेशन में ANTF के ही एक कॉन्स्टेबल की कथित भूमिका संदेह के घेरे में बताई जा रही है। सवाल उठ रहा है कि जिस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया गया, उसमें आखिर कुछ बातें दूसरी एजेंसियों से क्यों छिपाई गईं?

मामले में आरोप है कि कॉन्स्टेबल की पंजाब के दोनों बदमाशों लखविंदर और सुखविंदर से पहले से जान-पहचान थी। इतना ही नहीं, कॉन्स्टेबल ने अपने एक सोर्स के जरिए उन्हें वह मोबाइल फोन उपलब्ध कराया, जिससे पाकिस्तान में बैठे विस्फोटक और ड्रग्स के कथित डीलर चाचा मिया से संपर्क किया गया। हालांकि, ANTF के आईजी विकास कुमार ने कॉन्स्टेबल की संदिग्ध भूमिका के आरोपों को गलत बताया है। उनका कहना है कि जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी।

फरार बदमाशों को पकड़ने के बजाय मदद पहुंचाने का आरोप लखविंदर और सुखविंदर पंजाब के फाजिल्का थाने पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में फरार बताए जा रहे हैं। आरोप है कि उन्हें गिरफ्तार कराने के बजाय कॉन्स्टेबल ने कथित तौर पर वांटेड तस्कर रघुवीर सिंह की मदद से शरण दिलवाई। जिस जगह हथियारों की ड्रॉपिंग होनी थी, वहां एक कार और बाइक से रेकी किए जाने की बात भी सामने आई है। आरोपों के मुताबिक, उस इलाके में कॉन्स्टेबल की मूवमेंट भी थी।

यही वजह है कि अब पूरे ऑपरेशन की टाइमिंग, गोपनीयता और बदमाशों के साथ कथित संपर्क को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

स्थानीय पुलिस और BSF को क्यों नहीं दी गई जानकारी? बॉर्डर पार से हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी का इनपुट मिलने पर स्थानीय पुलिस, CID और BSF जैसी एजेंसियों के साथ जानकारी साझा कर संयुक्त कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा होती है। इससे आरोपियों को पकड़ने के साथ-साथ सीमा पार बैठे नेटवर्क की पड़ताल भी की जा सकती है।

इस मामले में आरोप है कि दूसरी एजेंसियों को भरोसे में लेने के बजाय ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया। यह भी सवाल उठ रहा है कि पंजाब में ग्रेनेड हमले के मामले में फरार बदमाशों और वांटेड तस्कर रघुवीर सिंह के बारे में संबंधित पुलिस को समय रहते सूचना क्यों नहीं दी गई।

रात 9:30 बजे पकड़े बदमाश, सुबह तक गोपनीय रहा ऑपरेशन 12 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे ANTF की टीम ने रावला मंडी क्षेत्र के 12 केएनडी (चक 4 केएनएम) में कार्रवाई की। यहां पंजाब के दोनों बदमाशों को भारी मात्रा में RDX, तुर्की निर्मित पिस्तौल और 650 से अधिक जिंदा कारतूसों के साथ पकड़ा गया।

रात करीब 10 बजे रावला मंडी थाने के दो कॉन्स्टेबल मौके पर पहुंचे। आरोप है कि ANTF टीम ने दबाव बनाकर उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक इस संवेदनशील बरामदगी की जानकारी स्थानीय थाना प्रभारी, BSF और स्थानीय इंटेलिजेंस या CID को नहीं दी गई।

सुबह 8 बजे के बाद आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और UAPA की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई। दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्रवाई की जानकारी दी गई।

RDX को जल्द नष्ट करने पर भी उठे सवाल कार्रवाई के बाद जयपुर से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया। CID के ASP की मौजूदगी में रावला के सुनसान इलाके में तीन धमाके कर बरामद RDX को नष्ट कर दिया गया। अब इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इतनी संवेदनशील बरामदगी के बाद विस्फोटक को इतनी जल्दी नष्ट करने का फैसला क्यों लिया गया। क्या इससे जुड़े नेटवर्क की जांच के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की गई थीं? इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे।

ANTF आईजी बोले- आरोप गलत, जांच में सामने आएगा सच ANTF के आईजी विकास कुमार ने कॉन्स्टेबल की संदिग्ध भूमिका के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि टीम ने सराहनीय काम करते हुए बदमाशों के पाकिस्तान नेटवर्क का खुलासा किया है। कॉन्स्टेबल की किसी तरह की संदिग्ध भूमिका की उन्हें जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ATS भी मामले की जांच कर रही है और जांच में सभी तथ्य सामने आ जाएंगे।