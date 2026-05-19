राजस्थान: विधायक रविंद्र भाटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़का, पुलिस ने हिरासत में लिया; जानिए क्या मामला
राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगलवार को मजदूरों की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान बड़ा नाटकीय घटनाक्रम सामने आया। शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगलवार को मजदूरों की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान बड़ा नाटकीय घटनाक्रम सामने आया। शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, उनके समर्थकों ने तुरंत कपड़े से पेट्रोल पोंछ दिया और स्थिति को बिगड़ने से रोक लिया। इसके बाद पुलिस ने विधायक और उनके समर्थकों को नियंत्रित करते हुए उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ले लिया।
500 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे भाटी
जानकारी के अनुसार, विधायक भाटी मजदूरों की मांगों के समर्थन में करीब 500 गाड़ियों के काफिले के साथ गिरल गांव से कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए थे। कलेक्ट्रेट से करीब एक किलोमीटर पहले पुलिस प्रशासन ने बसें लगाकर उनके काफिले को रोक दिया। इसके बाद भाटी अपने समर्थकों के साथ पैदल ही कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े।
पुलिस-प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की
जैसे ही वे कलेक्ट्रेट पहुंचे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। पुलिस द्वारा समर्थकों को रोकने और पकड़ने की कार्रवाई से नाराज होकर विधायक भाटी ने अपने बैग से पेट्रोल से भरी बोतल निकाली और खुद पर छिड़क ली। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभाला और पेट्रोल को पोंछ दिया। इस दौरान भाटी ने नाराजगी जताते हुए पुलिस पर कार्रवाई का आरोप लगाया।
प्रशासन ने तुरंत संभाला मोर्चा
घटना के बाद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए विधायक को घेर लिया और उन्हें कलेक्ट्रेट के अंदर ले गई। यहां जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल और पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि स्थिति को शांत किया जा सके।
RSMML माइंस से जुड़ा है विवाद
यह पूरा विवाद बाड़मेर जिले के गिरल क्षेत्र में स्थित लिग्नाइट माइंस से जुड़ा हुआ है, जिसे Rajasthan State Mines and Minerals Limited संचालित करता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कंपनी ने रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब स्थानीय युवाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है। इसी के विरोध में किसान, मजदूर और युवा पिछले 39 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं।
प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें
प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में 8 घंटे की ड्यूटी लागू करना और स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना शामिल है। आंदोलन 9 अप्रैल से लगातार जारी है और समय के साथ यह और उग्र होता जा रहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा तनाव
इससे एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए गिरल माइंस से लिग्नाइट परिवहन शुरू करने और वाहनों को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए थे। साथ ही प्रशासन को बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए थे। इसी पृष्ठभूमि में मंगलवार का प्रदर्शन और भी संवेदनशील हो गया।
गिरल लिग्नाइट माइंस का महत्व
गिरल लिग्नाइट माइंस, जो थुबली और गिरल गांव के आसपास स्थित है, राजस्थान की पहली आधुनिक ओपनकास्ट लिग्नाइट खदान मानी जाती है। इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में हुई थी और यह राज्य के ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इलाके में तनाव, समाधान की कोशिश जारी
फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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