राजस्थान: विधायक रविंद्र भाटी ने खुद पर पेट्रोल छिड़का, पुलिस ने हिरासत में लिया; जानिए क्या मामला

राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगलवार को मजदूरों की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान बड़ा नाटकीय घटनाक्रम सामने आया। शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगलवार को मजदूरों की मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान बड़ा नाटकीय घटनाक्रम सामने आया। शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, उनके समर्थकों ने तुरंत कपड़े से पेट्रोल पोंछ दिया और स्थिति को बिगड़ने से रोक लिया। इसके बाद पुलिस ने विधायक और उनके समर्थकों को नियंत्रित करते हुए उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर ले लिया।

500 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे भाटी जानकारी के अनुसार, विधायक भाटी मजदूरों की मांगों के समर्थन में करीब 500 गाड़ियों के काफिले के साथ गिरल गांव से कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुए थे। कलेक्ट्रेट से करीब एक किलोमीटर पहले पुलिस प्रशासन ने बसें लगाकर उनके काफिले को रोक दिया। इसके बाद भाटी अपने समर्थकों के साथ पैदल ही कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े।

पुलिस-प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की जैसे ही वे कलेक्ट्रेट पहुंचे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई। पुलिस द्वारा समर्थकों को रोकने और पकड़ने की कार्रवाई से नाराज होकर विधायक भाटी ने अपने बैग से पेट्रोल से भरी बोतल निकाली और खुद पर छिड़क ली। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभाला और पेट्रोल को पोंछ दिया। इस दौरान भाटी ने नाराजगी जताते हुए पुलिस पर कार्रवाई का आरोप लगाया।

प्रशासन ने तुरंत संभाला मोर्चा घटना के बाद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए विधायक को घेर लिया और उन्हें कलेक्ट्रेट के अंदर ले गई। यहां जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल और पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि स्थिति को शांत किया जा सके।

RSMML माइंस से जुड़ा है विवाद यह पूरा विवाद बाड़मेर जिले के गिरल क्षेत्र में स्थित लिग्नाइट माइंस से जुड़ा हुआ है, जिसे Rajasthan State Mines and Minerals Limited संचालित करता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कंपनी ने रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब स्थानीय युवाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है। इसी के विरोध में किसान, मजदूर और युवा पिछले 39 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं।

प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगें प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में 8 घंटे की ड्यूटी लागू करना और स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना शामिल है। आंदोलन 9 अप्रैल से लगातार जारी है और समय के साथ यह और उग्र होता जा रहा है।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बढ़ा तनाव इससे एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए गिरल माइंस से लिग्नाइट परिवहन शुरू करने और वाहनों को सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए थे। साथ ही प्रशासन को बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए थे। इसी पृष्ठभूमि में मंगलवार का प्रदर्शन और भी संवेदनशील हो गया।

गिरल लिग्नाइट माइंस का महत्व गिरल लिग्नाइट माइंस, जो थुबली और गिरल गांव के आसपास स्थित है, राजस्थान की पहली आधुनिक ओपनकास्ट लिग्नाइट खदान मानी जाती है। इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में हुई थी और यह राज्य के ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।