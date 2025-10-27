Hindustan Hindi News
दो दिन में दूसरी लिस्ट जारी, राजस्थान सरकार ने फिर किया फेरबदल;17 RAS अधिकारियों के तबादले

संक्षेप: राजस्थान सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया है। दो दिन पहले ही 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले करने के बाद अब सरकार ने रविवार को 17 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं।

Mon, 27 Oct 2025 06:18 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया है। दो दिन पहले ही 67 आरएएस अधिकारियों के तबादले करने के बाद अब सरकार ने रविवार को 17 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस बार सबसे अहम बदलाव कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव पद पर किया गया है। दो दिन पहले दिनेश शर्मा को इस पद पर लगाया गया था, लेकिन अब उन्हें हटाकर प्रीति माथुर को कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव नियुक्त किया गया है।

राज्य सरकार ने शनिवार को बड़े पैमाने पर तबादले किए थे, जिसमें दिनेश शर्मा को कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव बनाया गया था। हालांकि दो दिन के भीतर ही उन्हें इस पद से हटा दिया गया है। अब दिनेश शर्मा को बीज निगम के प्रबंध निदेशक (एमडी) के पद पर भेजा गया है। उनकी जगह अब प्रीति माथुर को कर्मचारी चयन बोर्ड सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सरकार ने दौसा जिला परिषद सीईओ कैलाश चंद शर्मा को एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में रजिस्ट्रार के पद पर तबादला किया है। वहीं, दौसा एडीएम बिरदीचंद गंगवाल को अब दौसा जिला परिषद का नया सीईओ बनाया गया है।

इस फेरबदल में थानागाजी की एसडीएम पिंकी को एपीओ (Awaiting Posting Order) किया गया है। उनके स्थान पर जयपुर स्कूल शिक्षा परिषद की उपायुक्त सविता शर्मा को थानागाजी का नया एसडीएम नियुक्त किया गया है। अलवर एसडीएम के पद पर तैनात ट्रेनी आईएएस माधव भारद्वाज को अलवर के सहायक कलेक्टर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।

डीएमआईसी उपायुक्त रही प्रतिष्ठा पिलानिया को अब ग्रामीण विकास विभाग में उपसचिव बनाया गया है। वहीं, जयपुर ग्रेटर नगर निगम के उपायुक्त प्रियव्रत चारण को जिला रसद अधिकारी (डीएसओ) जयपुर फर्स्ट के पद पर भेजा गया है।

इस फेरबदल में कुल 11 एसडीएम के तबादले किए गए हैं।

• महेश चंद मान, एसडीएम भनियाना, को सहायक आयुक्त सहायता विभाग, जयपुर बनाया गया है।

• द्वदाराम को धोरीमन्ना से देचू एसडीएम बनाया गया।

• रोहित चौहान को नगर निगम जोधपुर दक्षिण के उपायुक्त पद से हटाकर एसडीएम आहोर लगाया गया है।

• सविता शर्मा को उपायुक्त स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर से एसडीएम थानागाजी बनाया गया है।

• सांवरमल रैगर को एडीएम आहोर से बज्जू एसडीएम बनाया गया।

• प्रिया बजाज को बज्जू एडीएम से घड़साना एसडीएम बनाया गया है।

• धर्मेंद्र वर्मा को लसाड़िया एसडीएम से भूमि आबादी अधिकारी, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के पद पर भेजा गया है।

• रामकरण सिंह को नैनवां एसडीएम से ऋषभदेव एसडीएम बनाया गया है।

• भागचंद रैगर को एसडीएम ऋषभदेव से नैनवां एसडीएम बनाया गया है।

• भंवरलाल को एसडीएम देचू से धोरीमन्ना एसडीएम बनाया गया है।

राज्य सरकार ने बीते दो दिनों में कुल 84 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। पहले 67 और अब 17 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इन लगातार हो रहे प्रशासनिक बदलावों से संकेत मिल रहे हैं कि सरकार प्रशासनिक ढांचे को नई दिशा देने के प्रयास में है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
