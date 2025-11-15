Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan ras officers transfer list 2025 reshuffle news
राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 22 RAS अधिकारियों के तबादले, प्रमोट अफसरों को नई जिम्मेदारियाँ
संक्षेप: राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। तहसीलदार से प्रमोट होकर RAS बने अधिकारियों को उनकी पहली अहम पोस्टिंग दी गई है।
Sat, 15 Nov 2025 10:11 PM
राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 22 RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। तहसीलदार से प्रमोट होकर RAS बने अधिकारियों को उनकी पहली अहम पोस्टिंग दी गई है।
मुख्य नियुक्तियाँ इस प्रकार हैं
• चंचल वर्मा – सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण
• संदीप कुमार – उपायुक्त, निशक्तजन अधिकारिता, जयपुर
• डॉ. पूजा सक्सेना – एडीएम, भीनमाल
• अशोक कुमार त्यागी – संयुक्त निदेशक (प्रशासन), रीपा जयपुर
• अंशुल आमेरिया – भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़
22 अधिकारियों की इस सूची में कई नए RAS अधिकारियों को ज़िम्मेदार पद सौंपे गए हैं।
ख़बर अपडेट की जा रही है।
