राजस्थान में 222 RAS अफसरों के तबादले, कई विभागों में बदलाव
राज्य सरकार ने सोमवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) के अधिकारियों के बीच व्यापक स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। इस आदेश के तहत 222 अफसरों के तबादले और पदस्थापनाएं की गई हैं।
सरकार की ओर से जारी लिस्ट में जिला स्तर से लेकर विभागीय स्तर तक के अधिकारियों को बदला गया है। लंबे समय से एपीओ चल रहे कई अधिकारियों को भी इस फेरबदल में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
सूत्रों के मुताबिक, इस तबादले का असर विभिन्न विभागों के कामकाज और प्रशासनिक व्यवस्था पर साफ दिखाई देगा। वहीं, छह से ज्यादा अधिकारियों के ट्रांसफर आदेशों को निरस्त भी कर दिया गया है।
खबर अपडेट की जा रही है
