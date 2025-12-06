राजस्थान: तहसीलदार से RAS बने 18 अफसरों को नई पोस्टिंग, 6 SDO और 9 सहायक कलेक्टर लगाए
राज्य सरकार ने तहसीलदार से आरएएस (Rajasthan Administrative Service) में प्रमोट हुए 18 अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ नई पोस्टिंग प्रदान की है।
राज्य सरकार ने तहसीलदार से आरएएस (Rajasthan Administrative Service) में प्रमोट हुए 18 अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ नई पोस्टिंग प्रदान की है। कार्मिक विभाग ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए सभी अधिकारियों को रिक्त पदों पर तैनात किया है। इन नियुक्तियों में 6 अधिकारियों को उपखंड अधिकारी (SDO) और 9 अधिकारियों को सहायक कलेक्टर के पद पर लगाया गया है, जबकि 3 अधिकारियों को विकास प्राधिकरण और उपनिवेशन विभाग में उपायुक्त स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सरकार का यह कदम प्रशासनिक संरचना को और मजबूत करने तथा जिलों में प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राज्य सरकार ने जिन तीन अधिकारियों को विकास प्राधिकरण और उपनिवेशन विभाग में पदस्थ किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं—
• प्रवीण रत्नू – उपायुक्त, जेडीए (जोधपुर विकास प्राधिकरण)
• शीला चौधरी – उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण
• बाबूलाल-2 – सहायक आयुक्त सतर्कता, उपनिवेशन विभाग बीकानेर
6 नए SDO
अधिकारी का नाम नई पोस्टिंग
महावीर प्रसाद जैन SDO चिखली, डूंगरपुर
गोपीकिशन पालीवाल SDO भणियाणा, जैसलमेर
दिनेश आचार्य SDO लसाड़िया, सलूंबर
सर्वेश्वर निंबार्क SDO सिणधरी
अलका श्रीवास्तव SDO सरमथुरा
सुरेंद्र सिंह चौधरी SDO लाखेरी, बूंदी
इन नियुक्तियों से संबंधित जिलों में प्रशासनिक कार्यों की गति और जनसुविधाओं में सुधार की उम्मीद की जा रही है।
अधिकारी का नाम नई पोस्टिंग
महिपाल सिंह राजावत सहायक कलेक्टर, नीमकाथाना
धीरज झाझड़िया सहायक कलेक्टर, श्रीमाधोपुर
अभिषेक कुमार सिंह सहायक कलेक्टर, दातारामगढ़
अरविंद कविया सहायक कलेक्टर, मुख्यालय अलवर
रामस्वरूप जौहर सहायक कलेक्टर, फलोदी
पायल जैन सहायक कलेक्टर, मुख्यालय भरतपुर
अजीत कुमार बुंदेला सहायक कलेक्टर, गट्टू जयपुर
जगदीश प्रसाद सहायक कलेक्टर, बहरोड़
दिनेश कुमार शर्मा-2 सहायक कलेक्टर, रामगढ़ अलवर
राज्य सरकार का मानना है कि प्रमोटेड अधिकारियों को मैदान स्तर पर जिम्मेदारी देना प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और अधिक संवेदनशील बनाएगा। इन नियुक्तियों से प्रदेश में शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को और मजबूती मिलेगी, साथ ही सेवा अवधि में अनुभव प्राप्त अधिकारियों को नया नेतृत्व अवसर मिलेगा।
