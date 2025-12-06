Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan ras officers new posting tehsildar promoted sdo assistant collector news
राजस्थान: तहसीलदार से RAS बने 18 अफसरों को नई पोस्टिंग, 6 SDO और 9 सहायक कलेक्टर लगाए

राजस्थान: तहसीलदार से RAS बने 18 अफसरों को नई पोस्टिंग, 6 SDO और 9 सहायक कलेक्टर लगाए

संक्षेप:

राज्य सरकार ने तहसीलदार से आरएएस (Rajasthan Administrative Service) में प्रमोट हुए 18 अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ नई पोस्टिंग प्रदान की है।

Dec 06, 2025 03:29 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राज्य सरकार ने तहसीलदार से आरएएस (Rajasthan Administrative Service) में प्रमोट हुए 18 अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ नई पोस्टिंग प्रदान की है। कार्मिक विभाग ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए सभी अधिकारियों को रिक्त पदों पर तैनात किया है। इन नियुक्तियों में 6 अधिकारियों को उपखंड अधिकारी (SDO) और 9 अधिकारियों को सहायक कलेक्टर के पद पर लगाया गया है, जबकि 3 अधिकारियों को विकास प्राधिकरण और उपनिवेशन विभाग में उपायुक्त स्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सरकार का यह कदम प्रशासनिक संरचना को और मजबूत करने तथा जिलों में प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राज्य सरकार ने जिन तीन अधिकारियों को विकास प्राधिकरण और उपनिवेशन विभाग में पदस्थ किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं—

• प्रवीण रत्नू – उपायुक्त, जेडीए (जोधपुर विकास प्राधिकरण)

• शीला चौधरी – उपायुक्त, अजमेर विकास प्राधिकरण

• बाबूलाल-2 – सहायक आयुक्त सतर्कता, उपनिवेशन विभाग बीकानेर

6 नए SDO

अधिकारी का नाम नई पोस्टिंग

महावीर प्रसाद जैन SDO चिखली, डूंगरपुर

गोपीकिशन पालीवाल SDO भणियाणा, जैसलमेर

दिनेश आचार्य SDO लसाड़िया, सलूंबर

सर्वेश्वर निंबार्क SDO सिणधरी

अलका श्रीवास्तव SDO सरमथुरा

सुरेंद्र सिंह चौधरी SDO लाखेरी, बूंदी

इन नियुक्तियों से संबंधित जिलों में प्रशासनिक कार्यों की गति और जनसुविधाओं में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

अधिकारी का नाम नई पोस्टिंग

महिपाल सिंह राजावत सहायक कलेक्टर, नीमकाथाना

धीरज झाझड़िया सहायक कलेक्टर, श्रीमाधोपुर

अभिषेक कुमार सिंह सहायक कलेक्टर, दातारामगढ़

अरविंद कविया सहायक कलेक्टर, मुख्यालय अलवर

रामस्वरूप जौहर सहायक कलेक्टर, फलोदी

पायल जैन सहायक कलेक्टर, मुख्यालय भरतपुर

अजीत कुमार बुंदेला सहायक कलेक्टर, गट्टू जयपुर

जगदीश प्रसाद सहायक कलेक्टर, बहरोड़

दिनेश कुमार शर्मा-2 सहायक कलेक्टर, रामगढ़ अलवर

राज्य सरकार का मानना है कि प्रमोटेड अधिकारियों को मैदान स्तर पर जिम्मेदारी देना प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और अधिक संवेदनशील बनाएगा। इन नियुक्तियों से प्रदेश में शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को और मजबूती मिलेगी, साथ ही सेवा अवधि में अनुभव प्राप्त अधिकारियों को नया नेतृत्व अवसर मिलेगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rajasthan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।