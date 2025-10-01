रेप कैपिटल बनता राजस्थान? NCRB रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) ने 2023 की रिपोर्ट जारी की है, जिसने राजस्थान को एक बार फिर से अपराध के मामलों में सुर्खियों में ला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, दुष्कर्म और नकली नोटों की जब्ती में राजस्थान शीर्ष पर है।
रिपोर्ट बताती है कि 2023 में पूरे देश में दुष्कर्म के 29,670 मामले दर्ज हुए। इनमें सबसे ज्यादा 5,078 मामले राजस्थान में दर्ज हुए। यानी हर दिन औसतन 14 दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में हुईं। यह स्थिति चिंता का विषय है क्योंकि पिछले कई वर्षों से राजस्थान दुष्कर्म मामलों में लगातार टॉप पर बना हुआ है।
इन मामलों में ज्यादातर आरोपी पीड़िता के परिचित, रिश्तेदार या दोस्त थे। NCRB का डेटा बताता है कि देशभर के कुल मामलों में करीब 94% आरोपियों को पीड़ित जानती थी। राजस्थान में भी यही प्रवृत्ति स्पष्ट दिखी। यह न केवल अपराध की भयावहता को दिखाता है बल्कि समाज की मानसिकता और सुरक्षा के तंत्र पर भी सवाल उठाता है।
महिलाओं पर अपराधों की बात करें तो 2023 में देशभर में 4.48 लाख केस दर्ज हुए, जिनमें राजस्थान शीर्ष 4 राज्यों—उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के साथ शामिल है। इन मामलों में पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, अपहरण, छेड़छाड़ और बलात्कार प्रमुख अपराध रहे।
राजस्थान में महिलाओं के अपहरण के मामलों में “जबरन शादी” की प्रवृत्ति भी बड़ी संख्या में सामने आई। उत्तर और मध्य भारत की तरह राजस्थान में भी यह अपराध तेजी से बढ़ा है, जो पारंपरिक सामाजिक बंधनों और कमजोर कानून-व्यवस्था की ओर इशारा करता है।
NCRB रिपोर्ट ने यह भी दिखाया कि राजस्थान नकली नोटों की जब्ती में भी बड़े पैमाने पर शामिल है। राज्य ने 500 रुपए के 38,087 नकली नोट जब्त किए, जिनकी कीमत लगभग 1.9 करोड़ रुपए रही। यह संख्या देश में सबसे ज्यादा है और नकली करेंसी के नेटवर्क में राजस्थान की सक्रियता को उजागर करती है।
इसके अलावा, राजस्थान में 200 रुपए के 3,593 नकली नोट भी पकड़े गए। यह बताता है कि राज्य नकली करेंसी माफिया के लिए एक बड़ा हब बनता जा रहा है।
राजस्थान साइबर अपराधों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। NCRB रिपोर्ट भले ही साइबर क्राइम में यूपी और महाराष्ट्र को प्रमुख बताती है, लेकिन राजस्थान की हिस्सेदारी भी चिंताजनक है। फाइनेंशियल फ्रॉड, ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर बुलिंग के मामलों में राजस्थान लगातार टॉप-5 में शामिल रहा है।
राजस्थान की अपराध संबंधी स्थिति को सिर्फ पुलिसिंग या कानून-व्यवस्था की कमजोरी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। सामाजिक संरचना, पितृसत्तात्मक सोच और आर्थिक दबाव भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं।
• महिला अपराधों में बढ़ोतरी इस ओर इशारा करती है कि लैंगिक असमानता और समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी मानसिकता आज भी बरकरार है।
• नकली नोटों की बरामदगी यह दिखाती है कि राज्य की भौगोलिक स्थिति (उत्तर भारत से सटा हुआ और कई राज्यों से जुड़ा हुआ) अपराधियों के लिए एक आसान रास्ता है।
• साइबर क्राइम का बढ़ना बताता है कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ अपराधियों ने भी अपने तौर-तरीकों को आधुनिक बना लिया है।
राजस्थान की इस अपराध रिपोर्ट ने सरकार और प्रशासन के सामने कई गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी हैं।
• क्या महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं?
• क्या नकली नोटों और साइबर अपराधों के खिलाफ ठोस रणनीति बनाई गई है?
• क्या समाज में जागरूकता और शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर अपराधों की जड़ को खत्म किया जा सकता है?
