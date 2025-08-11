ड्रोन से बादलों में रसायन छोड़कर करवाई जाएगी कृत्रिम बारिश: राजस्थान के रामगढ़ में कल 60 उड़ानों का ट्रायल

राजस्थान के जयपुर जिले में कल देश के पहले ड्रोन आधारित कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) प्रयोग की शुरुआत होने जा रही है।

राजस्थान के जयपुर जिले में कल देश के पहले ड्रोन आधारित कृत्रिम बारिश (क्लाउड सीडिंग) प्रयोग की शुरुआत होने जा रही है। रामगढ़ बांध क्षेत्र में दोपहर 2 बजे कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। इस ऐतिहासिक प्रयोग के लिए केंद्र और राज्य सरकार के तमाम विभागों से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

देश में यह पहली बार होगा जब प्लेन की जगह ड्रोन का उपयोग करके कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। अब तक क्लाउड सीडिंग के लिए हवाई जहाज का ही उपयोग किया जाता रहा है। यह प्रयोग एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है और इसमें अमेरिका व बेंगलूरु की टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी जेन एक्स एआई कृषि विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है।

रामगढ़ बांध पर होने वाले इस विशेष ट्रायल के लिए 60 ड्रोन क्लाउड सीडिंग टेस्ट ड्राइव्स की योजना है। इस अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों को भी आमंत्रित किया गया है।

इससे पहले यह प्रयोग 31 जुलाई को होना था, लेकिन भारी बारिश की चेतावनी के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। वैज्ञानिकों की एक टीम पिछले कई दिनों से जयपुर में मौजूद है और ड्रोन से लगातार परीक्षण कर रही है।

इस प्रयोग के लिए केंद्र सरकार की डीजीसीए (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन), मौसम विभाग, जिला प्रशासन और कृषि विभाग पहले ही अपनी मंजूरी दे चुके हैं।

ड्रोन से कृत्रिम बारिश का यह प्रयोग सफल होता है तो इसका बड़ा फायदा राजस्थान को मिल सकता है। राज्य में कई बार मानसून के बादल आने के बावजूद कई इलाके सूखे रह जाते हैं। ऐसे में सीमित क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से बारिश कराकर फसलों को सूखने से बचाया जा सकता है।

क्लाउड सीडिंग एक तकनीक है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस जैसे रसायन ड्रोन, हेलिकॉप्टर या प्लेन के जरिए बादलों में छोड़े जाते हैं। ये रसायन बादलों में जाकर पानी की छोटी-छोटी बूंदों को आकर्षित करते हैं, जो धीरे-धीरे भारी होकर बारिश के रूप में गिरती हैं।

हालांकि, कृत्रिम बारिश के लिए बादलों में पर्याप्त नमी होना आवश्यक होता है। यदि नमी नहीं हो तो रसायन के प्रभाव के बावजूद बारिश नहीं होती।