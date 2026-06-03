राजस्थान: 74 साल में सिर्फ 9 महिलाएं राज्यसभा पहुंचीं,राज्यसभा के आंकड़े बता रहे पूरी कहानी
राजस्थान में राज्यसभा की तीन सीटों पर होने वाले चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तय की गई है, जबकि 18 जून को मतदान होगा। इस चुनावी प्रक्रिया के बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिसने प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
राजस्थान में राज्यसभा की तीन सीटों पर होने वाले चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तय की गई है, जबकि 18 जून को मतदान होगा। इस चुनावी प्रक्रिया के बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है, जिसने प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यसभा के गठन से लेकर अब तक राजस्थान ने कुल 142 सांसदों को उच्च सदन के लिए भेजा है, लेकिन इनमें महिलाओं की संख्या महज 9 रही है।
74 साल में सिर्फ 9 महिलाओं को मिला मौका
साल 1952 से शुरू हुए राज्यसभा के इतिहास में राजस्थान से महिला प्रतिनिधित्व बेहद सीमित रहा है। प्रदेश की पहली महिला राज्यसभा सांसद कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शारदा भार्गव थीं। स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व सांसद मुकुट बिहारी भार्गव की पुत्री शारदा भार्गव ने 1952 से 1966 तक लगातार तीन कार्यकाल पूरे किए और राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया।
इन महिला नेताओं ने राज्यसभा में किया राजस्थान का प्रतिनिधित्व
शारदा भार्गव के बाद लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, ऊषी खान, शांति पहाड़िया, नारायणी देवी, जमुना देवी बारूपाल, प्रभा ठाकुर और नजमा हेपतुल्ला जैसी प्रमुख महिला नेताओं को राज्यसभा पहुंचने का अवसर मिला। इन नेताओं ने अलग-अलग दौर में राजस्थान की राजनीति में अपनी पहचान बनाई और उच्च सदन तक पहुंचीं।
सोनिया गांधी बनीं राजस्थान से राज्यसभा पहुंचने वाली नौवीं महिला
इस सूची में सबसे नया नाम वर्ष 2024 में जुड़ा, जब कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुनी गईं। इसके बावजूद 74 वर्षों में केवल नौ महिलाओं का राज्यसभा तक पहुंचना राजनीतिक दलों की महिला प्रतिनिधित्व संबंधी नीतियों पर सवाल खड़ा करता है।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद पहली बड़ी परीक्षा
राज्यसभा की तीन सीटों के लिए होने वाले आगामी चुनावों ने एक बार फिर महिला भागीदारी के मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। संसद द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किए जाने के बाद यह पहला बड़ा अवसर माना जा रहा है, जब राष्ट्रीय दल अपने महिला सशक्तिकरण के दावों को व्यवहारिक रूप से साबित कर सकते हैं।
बीजेपी महिला उम्मीदवार उतारकर दे सकती है बड़ा संदेश
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में अलका गुर्जर, सौम्या गुर्जर, राखी राठौड़, सुमन शर्मा और सिरोही की पूर्व जिला प्रमुख पायल परसरामपुरिया के नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व की ओर से अभी तक किसी नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
कांग्रेस में भी महिला चेहरे पर मंथन जारी
वहीं कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन में जुटी हुई है। सूत्रों के अनुसार राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेहाना रियाज और राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष संगीता बेनीवाल के नामों पर विचार किया जा रहा है। कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पार्टी के भीतर महिला चेहरे को मौका देने की मांग लगातार उठ रही है।
महिला वोट बैंक को साधने की रणनीति पर नजर
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान दौर में महिला मतदाता किसी भी चुनावी समीकरण का निर्णायक हिस्सा बन चुकी हैं। ऐसे में महिलाओं को राज्यसभा भेजना केवल प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश और सामाजिक संतुलन का भी मुद्दा बन गया है। यही कारण है कि इस बार दोनों प्रमुख दलों पर महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है।
क्या इस बार बदलेगा राज्यसभा का इतिहास?
अब सभी की निगाहें भाजपा और कांग्रेस की उम्मीदवार सूची पर टिकी हैं। यदि दोनों दलों में से कोई महिला उम्मीदवार को मौका देता है, तो यह राजस्थान की राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। वहीं यदि फिर पुरुष उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है, तो राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी को लेकर उठ रहे सवाल और भी गहरे हो सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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