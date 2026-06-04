राजस्थान से राज्यसभा जाएंगे सतीश पूनिया और अलका गुर्जर; BJP ने किया उम्मीदवार घोषित

राजस्थान की तीन राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भाजपा की दोनों सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है। 18 जून को मतदान और मतगणना होगी।

राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने राजस्थान से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और भाजपा नेता अलका गुर्जर को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजस्थान में इस बार राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन मौजूदा विधानसभा संख्या बल के आधार पर बीजेपी की दो सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है।

तीन सीटों पर होगा चुनाव राजस्थान से राज्यसभा की तीन सीटों का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का कार्यकाल 21 जून 2026 को खत्म हो रहा है। इसी वजह से इन सीटों पर नए प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे।

बीजेपी ने दो नामों पर लगाया दांव बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए जिन दो नेताओं को उम्मीदवार बनाया है, उनमें सतीश पूनिया का नाम लंबे समय से चर्चा में था। पार्टी संगठन और प्रदेश राजनीति में उनकी सक्रिय भूमिका को देखते हुए उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया है। वहीं अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने महिला नेतृत्व को भी प्रतिनिधित्व देने का संदेश दिया है। दोनों नेताओं के नामों की घोषणा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।

संख्या बल से बीजेपी को फायदा राजस्थान विधानसभा में वर्तमान संख्या बल को देखते हुए बीजेपी दो राज्यसभा सीटों पर आसानी से जीत दर्ज कर सकती है। राज्यसभा चुनाव में विधायकों के वोटों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होता है और विधानसभा में भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों की स्थिति मजबूत होने के कारण पार्टी के दोनों प्रत्याशियों की जीत लगभग निश्चित मानी जा रही है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तीसरी सीट के लिए मुकाबला रोचक हो सकता है। कांग्रेस भी इस सीट पर अपना दावा मजबूत करने की रणनीति बना रही है। हालांकि अंतिम तस्वीर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और अन्य दलों के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद ही साफ हो सकेगी।

प्रदेश की राजनीति में बढ़ेगा प्रभाव राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ने से बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूती मिलेगी। सतीश पूनिया जैसे संगठनात्मक अनुभव वाले नेता और अलका गुर्जर जैसी महिला प्रतिनिधि के सदन में पहुंचने से पार्टी को राजस्थान के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति में भी लाभ मिलने की उम्मीद है।