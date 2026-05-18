तीनों राज्यसभा सीटों पर दांव की तैयारी; क्या राजस्थान में BJP कर पाएगी सियासी उलटफेर?
राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल सकता है। आगामी जून महीने में होने वाले राज्यसभा की तीन सीटों के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाई है
राजस्थान की सियासत में एक बार फिर बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिल सकता है। आगामी जून महीने में होने वाले राज्यसभा की तीन सीटों के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी राजनीतिक बिसात बिछाई है, जिसने कांग्रेस खेमे में हलचल तेज कर दी है। शनिवार देर रात तक चली बीजेपी कोर कमेटी की मैराथन बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।
तीनों सीटों पर उतरने की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक, बैठक से छनकर सामने आया है कि विधानसभा में पर्याप्त संख्या बल न होने के बावजूद बीजेपी इस बार तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। राजनीतिक गणित के हिसाब से बीजेपी को दो सीटों पर आसानी से जीत मिल सकती है, जबकि तीसरी सीट को लेकर मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का हो सकता है। इसके बावजूद पार्टी इस सीट पर भी दांव खेलकर विपक्ष की घेराबंदी करने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि, अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मंजूरी के बाद ही तय होगा।
खाली हो रही सीटों का समीकरण
बता दें कि राजस्थान से राज्यसभा की जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और रवनीत सिंह बिट्टू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि कांग्रेस सांसद नीरज डांगी की सीट पर भी चुनाव प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है।
‘नारी शक्ति’ पर बीजेपी का फोकस
बैठक के दौरान संभावित उम्मीदवारों के नामों पर लंबी चर्चा हुई। पार्टी के अंदरखाने से संकेत मिले हैं कि इस बार बीजेपी ‘नारी शक्ति’ को आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, पार्टी ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के संदेश को मजबूत करने के लिए किसी महिला चेहरे को राज्यसभा भेज सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया कि राजस्थान से अब तक सीमित संख्या में ही महिलाएं राज्यसभा पहुंची हैं, ऐसे में इस बार महिला उम्मीदवार को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना अधिक है।
संगठनात्मक रणनीति और ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ पर मंथन
इसके साथ ही बैठक में संगठनात्मक मजबूती और आगामी चुनावी रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और संगठन पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आने वाले दिनों में जिला स्तर पर प्रवास कार्यक्रम चलाकर संगठन को और मजबूत करें। इसके अलावा बीजेपी ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की अवधारणा पर भी रणनीतिक रूप से विचार कर रही है, जिसके तहत स्थानीय निकाय चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में योजना बनाई जा रही है।
राष्ट्रीय नेतृत्व का संभावित दौरा
सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी नितिन नवीन का जल्द ही राजस्थान दौरा भी संभावित है, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। साफ है कि बीजेपी इस बार राज्यसभा चुनाव को केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं मान रही, बल्कि इसे एक बड़े सियासी रण के रूप में देख रही है।
कानून-व्यवस्था और NCRB रिपोर्ट पर चर्चा
इसी बीच, बैठक में राज्य की कानून-व्यवस्था और हालिया राजनीतिक विवादों पर भी गंभीर मंथन हुआ। हाल ही में आई NCRB रिपोर्ट और जयपुर में कथित तौर पर दर्ज रेप केसों के आंकड़ों को लेकर चिंता जताई गई। पार्टी नेतृत्व ने निर्देश दिए हैं कि कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच जाकर कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार की स्थिति को मजबूती से रखें और विपक्ष के आरोपों का जवाब दें।
NEET पेपर लीक पर विपक्ष को घेरने की रणनीति
इसके अलावा, NEET पेपर लीक मामले को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया विंग और प्रवक्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए पेपर लीक मामलों को आक्रामक तरीके से उठाएं और विपक्ष के हमलों का जवाब दें।
सियासी माहौल गर्म, नज़रें राज्यसभा चुनाव पर
कुल मिलाकर, राजस्थान की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म हो गया है और बीजेपी की आक्रामक रणनीति ने राजनीतिक समीकरणों को और अधिक दिलचस्प बना दिया है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बीजेपी अपने इस बड़े सियासी दांव में तीनों सीटों पर सफलता हासिल कर पाएगी या फिर गणित उसके खिलाफ जाएगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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