राजस्थान के राजसमंद में चौराहे पर तलवार से युवक को काट डाला; 6 बदमाशों ने सिर-पैर पर किए ताबड़तोड़ वार

संक्षेप: राजसमंद जिले में मंगलवार सुबह दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। खमनोर थाना क्षेत्र के गांवगुड़ा स्थित चमत्कार चौराहे पर स्कॉर्पियो में सवार होकर आए छह बदमाशों ने तलवार से युवक की निर्मम हत्या कर दी।

राजस्थान के राजसमंद जिले में मंगलवार सुबह दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। खमनोर थाना क्षेत्र के गांवगुड़ा स्थित चमत्कार चौराहे पर स्कॉर्पियो में सवार होकर आए छह बदमाशों ने तलवार से युवक की निर्मम हत्या कर दी। हमलावरों ने न केवल युवक को मौत के घाट उतारा, बल्कि बीच-बचाव करने आए उसके दोस्त और बाद में दोस्त के पिता पर भी हमला कर दहशत फैला दी। घटना मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

चौराहे पर बैठा था युवक, अचानक बोला हमला

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान हिम्मत सिंह दसाणा के रूप में हुई है, जो मुंबई में मजदूरी करता था और कुछ दिन पहले ही अपने गांव आया था। मंगलवार सुबह वह अपने दोस्त लक्ष्मण सिंह के साथ गांवगुड़ा गांव के चमत्कार चौराहे के पास बैठा हुआ था। इसी दौरान स्कॉर्पियो वाहन में सवार होकर नाथू सिंह, हमेर सिंह, कालू सिंह, किशन सिंह, हिम्मत सिंह और प्रकाश सिंह वहां पहुंचे।

बताया जा रहा है कि आरोपियों ने आते ही हिम्मत सिंह पर तलवार से हमला कर दिया। बीच चौराहे सिर पर दो से तीन वार किए गए, वहीं पैरों पर भी तलवार से गंभीर चोटें पहुंचाई गईं। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

दोस्त ने किया बचाव, वह भी घायल

हमले के दौरान जब हिम्मत सिंह का दोस्त लक्ष्मण सिंह बीच-बचाव के लिए आगे आया तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। लक्ष्मण को भी चोटें आईं, हालांकि उसकी जान बच गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए।

स्थानीय लोगों की मदद से हिम्मत सिंह को लहूलुहान हालत में नाथद्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लक्ष्मण सिंह को भी इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

दोस्त के पिता को दी जान से मारने की धमकी

मामला यहीं नहीं रुका। आरोपियों की दहशत का आलम यह रहा कि वारदात के बाद उन्होंने लक्ष्मण सिंह के पिता मोहन सिंह को भी निशाना बनाया। मोहन सिंह ने पुलिस को बताया कि वह बस स्टैंड पर बैठे थे, तभी आरोपियों ने उन्हें धमकाया।

मोहन सिंह के अनुसार बदमाशों ने कहा, “तेरे बेटे को समझा लेना, एक को निपटा कर आए हैं, उसे भी निपटा देंगे।” जब मोहन सिंह ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है, तो आरोपियों ने लाठियों और मुक्कों से उनके साथ मारपीट की। आरोपियों ने यह भी कहा कि उनका बेटा हिम्मत सिंह को हॉस्पिटल पहुंचाकर आया, इसलिए उसे सबक सिखाया जा रहा है।

पुरानी रंजिश की जांच, छह नामजद आरोपी

मृतक हिम्मत सिंह के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने नाथू सिंह, हमेर सिंह, कालू सिंह, किशन सिंह, हिम्मत सिंह और प्रकाश सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपियों के बीच पुरानी रंजिश हो सकती है, हालांकि हमले के सटीक कारणों की जांच की जा रही है।

खमनोर थाना इंचार्ज नरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी केलवाड़ा थाना क्षेत्र के पासून गांव के रहने वाले हैं। घटना को लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है।

पुलिस ने बनाई तीन टीमें, सीसीटीवी खंगाले

घटना की सूचना मिलते ही खमनोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। राजसमंद एएसपी महेंद्र पारीक भी घटनास्थल पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एएसपी महेंद्र पारीक ने बताया कि फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और मूवमेंट का पता लगाया जा रहा है।

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तीन अलग-अलग टीमें गठित की हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।